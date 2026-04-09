Rina riunisce le attività di consulenza marittima sotto il brand Foreship

Rina, gruppo multinazionale di consulenza ingegneristica, ispezione e certificazione, rafforza la propria attività nella consulenza marittima riunendo le competenze dedicate sotto il brand Foreship e adottando una nuova identità visiva. L’iniziativa fa seguito all’acquisizione dell’azienda finlandese, una delle più autorevoli realtà indipendenti di architettura e ingegneria navale, avvenuta nel 2025.

La nuova organizzazione, che conta oltre 150 professionisti a livello globale, rafforzerà la capacità di Foreship di supportare i clienti nello sviluppo di progetti ingegneristici complessi nei settori crocieristico, passeggeri e marittimo. Oltre 20 nuovi professionisti sono già inseriti in organico e, a conferma di un forte orientamento alla crescita, Foreship prevede di ampliarlo ulteriormente entro fine anno, con un incremento potenziale fino al 45%.

Nell’ambito di questa evoluzione, i professionisti che attualmente lavorano nella divisione Marine Consulting di Rina e in Foreship confluiranno in un unico team, consolidando competenze e know-how sotto un brand riconosciuto a livello globale. Il team sarà supportato da solidi framework di governance e compliance, mantenendo indipendenza tecnica e imparzialità.

“Questa integrazione strategica − si legge nella nota aziendale − consolida la presenza di Rina nelle attività di consulenza ad alto valore aggiunto, preservando e rafforzando al contempo l’identità di Foreship come partner tecnico indipendente e di fiducia. I clienti manterranno i propri referenti e avranno a disposizione un’offerta di competenze multidisciplinari più ampia che integra progettazione navale, efficienza energetica, percorsi di decarbonizzazione, combustibili alternativi, ingegneria digitale e servizi lungo l’intero ciclo di vita delle navi”.

Il nuovo logo e la rinnovata identità visiva di Foreship riflettono questo posizionamento e l’ambizione del brand di svolgere un ruolo sempre più centrale nel supportare il settore marittimo in una fase di profonda trasformazione.

Massimo Volta, executive vice president di Foreship, dichiara: «Con questo passo rafforziamo il valore strategico delle nostre competenze nella consulenza marittima all’interno del Gruppo. Un’evoluzione che consolida il brand Foreship e integra in un’unica struttura competenze altamente specializzate nella consulenza per il settore crocieristico e marittimo. Allineando sempre più le nostre capacità alle esigenze del mercato, rafforziamo il supporto a clienti e partner con servizi innovativi e di elevata qualità, contribuendo a plasmare il futuro dell’industria crocieristica e marittima».

Lo sviluppo di Foreship conferma la volontà di rafforzare la consulenza marittima in vista di Seatrade Cruise Global 2026 (Miami, 13-16 aprile 2026, stand 1456 – Exhibit Hall), una delle principali fiere internazionali dedicate all’industria crocieristica.