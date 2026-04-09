Liguri in Borsa: volano Centrale del Latte d’Italia e Rt&L

Ecco com'è andata la giornata dei liguri in Borsa

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Ecco com’è andata la giornata dei liguri in Borsa

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes +0,00% 0,0808
Bper Banca 12,114 +0,41% 12,014
Centrale del Latte d’Italia 4,46 +6,70% 4,18
Circle 10,15 +1,00% 9,98
EdgeLab 5,05 +2,23% 5,05
EdiliziAcrobatica 3,95 +2,60% 4,11
Erg 22,36 +0,99% 22,20
Fincantieri 14,04 +0,39% 14,02
Gismondi 1754 1,32 -3,65% 1,32
Iren 2,626 +1,47% 2,608
Leonardo 59,44 +3,14% 57,23
Maps 2,46 +1,65% 2,40
Orsero 15,94 -2,09% 16,32
Racing Force 4,52 +0,89% 4,54
Redelfi 10,94 -3,87% 11,06
Rt&L 3,94 +5,77% 3,74
Sanlorenzo 32,18 -0,98% 32,40