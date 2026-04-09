Liguri in Borsa: volano Centrale del Latte d’Italia e Rt&L

Ecco com’è andata la giornata dei liguri in Borsa
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|+0,00%
|0,0808
|Bper Banca
|12,114
|+0,41%
|12,014
|Centrale del Latte d’Italia
|4,46
|+6,70%
|4,18
|Circle
|10,15
|+1,00%
|9,98
|EdgeLab
|5,05
|+2,23%
|5,05
|EdiliziAcrobatica
|3,95
|+2,60%
|4,11
|Erg
|22,36
|+0,99%
|22,20
|Fincantieri
|14,04
|+0,39%
|14,02
|Gismondi 1754
|1,32
|-3,65%
|1,32
|Iren
|2,626
|+1,47%
|2,608
|Leonardo
|59,44
|+3,14%
|57,23
|Maps
|2,46
|+1,65%
|2,40
|Orsero
|15,94
|-2,09%
|16,32
|Racing Force
|4,52
|+0,89%
|4,54
|Redelfi
|10,94
|-3,87%
|11,06
|Rt&L
|3,94
|+5,77%
|3,74
|Sanlorenzo
|32,18
|-0,98%
|32,40