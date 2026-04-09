Amt, linee 189 e 189/ variazioni ai percorsi da venerdì 10 aprile

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via XVIII Fanciulli, da venerdì 10 aprile e fino a cessate esigenze, le linee 189 e 189/ effettuano il capolinea provvisorio in via Pavia. Inoltre, viene istituita la linea 189// (via Pavia-piazza Ponchielli). Di seguito il dettaglio dei percorsi.
Linea 189 (percorso circolare)
Via Pavia (capolinea provvisorio), piazza Bonavino, via Ricasoli, via Rizzo, via Salgari (capolinea passante), via Rizzo, via Martiri della Libertà, via Pavia (capolinea provvisorio).
Linea 189/ (percorso circolare)
Via Pavia (capolinea provvisorio), piazza Bonavino, via Ricasoli, via Rizzo, via Salgari (capolinea passante), via Lorenzini, via Salgari, via Rizzo, via Martiri della Libertà, via Pavia (capolinea provvisorio).
Linea 189// (via Pavia-piazza Ponchielli)
Via Pavia (capolinea provvisorio), piazza Bonavino, via Ricasoli, via Rizzo, via Salgari (capolinea passante), via Ungaretti, via Pegli, lungomare di Pegli, piazza Rapisardi, via Piandilucco, via Parma, via Pallavicini, piazza Ponchielli. Alcune corse transitano per via Lorenzini.
Si consiglia di consultare gli orari nella sezione notizie sul sito e App Amt.