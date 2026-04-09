Amiu Genova: attenzione agli sms truffa sulla Tari

Amiu Genova avverte: stanno circolando sms fraudolenti che parlano di presunte irregolarità nella posizione Tari e invitano a richiamare numeri a pagamento.
È smishing — una tecnica di truffa che sfrutta i messaggi di testo per ingannare chi li riceve.
Né Amiu né il Comune di Genova contattano i cittadini tramite sms per segnalare urgenze, richiedere dati personali o invitare a chiamare numerazioni a pagamento.
Questi messaggi non vengono da nessuno dei due enti e non hanno alcuna validità ufficiale.
Amiu suggerisce a chi lo riceve: di non richiamare il numero indicato, di non comunicare dati personali, di cancellare il messaggio e — se viene ritenuto opportuno — segnalare il caso alle autorità competenti.
Le comunicazioni ufficiali sulla Tari arrivano sempre attraverso canali istituzionali riconoscibili. Per qualsiasi verifica sulla vostra posizione, rivolgetevi ai canali di Amiu Genova e del Comune di Genova.