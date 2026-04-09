Accordo di collaborazione tra Pns e Dltm

Sottoscritto l’accordo di collaborazione tra il Polo nazionale della dimensione subacquea (Pns) ed il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (Dltm), che ha come finalità la condivisione di dati non classificati e la realizzazione di iniziative congiunte orientate alla promozione delle rispettive funzioni.

Il Pns , pensato e voluto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto che l’ha inaugurato il 12 dicembre 2023, nasce come catalizzatore del cosiddetto cluster subacqueo nazionale (istituzioni, industria, start-up, mondo accademico e centri di ricerca), per creare un virtuoso ecosistema utile a valorizzare la capacità di innovazione e la sovranità tecnologica della filiera subacquea nazionale.

L’accordo di collaborazione prevede la condivisione reciproca di dati, misurazioni e rilevamenti relativi ad attività di ricerca e sviluppo, nel pieno rispetto delle normative vigenti, favorendo il matching tra aziende ed enti di ricerca per lo sviluppo di progetti, mettendo a disposizione un sistema di strumentazione e sensoristica per il monitoraggio marino, al fine di implementare e supportare le attività di digitalizzazione.

L’accordo è stato sottoscritto dall’Ammiraglio di Squadra Fabio Gregori, in qualità di presidente del comitato di direzione strategica del Polo Nazionale della dimensione subacquea e dal presidente del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, Sen. Giovanni Lorenzo Forcieri.

«Ritengo questo un accordo della massima importanza – dichiara Forcieri – la condivisione con il Pns delle attività di ricerca, degli asset, delle strumentazioni e laboratori del Distretto, rappresenta un concreto esempio della capacità di creare sinergie e di fare sistema nell’ambito della Blue Economy. Anche le opportunità offerte dalla nostra stazione marittima profonda, collocata nel Canyon Mirror di fronte alle Cinque Terre, potrà dare un contributo importante anche nel settore underwater, che assumerà una valenza sempre più grande e di cui il nostro territorio è sempre di più un’eccellenza nazionale e non solo».

(Nella foto di apertura Lorenzo Forcieri)