Yamaha inaugura la nuova concessionaria 2E Moto a Sanremo

Sabato 11 aprile, a partire dalle ore 17.00, 2E Moto inaugura la nuova sede di Sanremo, ampliando la propria presenza sul territorio ligure e rafforzando il legame con la community degli appassionati Yamaha.

La nuova concessionaria, in via Galilei 373, nasce con l’obiettivo di offrire agli amanti delle due ruote uno spazio moderno e accogliente dedicato al mondo Yamaha.

La storia di 2E Moto è guidata da Enzo ed Ermanno, le “2E” che danno il nome alla concessionaria, motociclisti e imprenditori legati al mondo delle due ruote fin dal 2009, anno in cui aprono la loro prima concessionaria moto. Negli anni, dedizione, competenza ed esperienza hanno permesso loro di crescere e consolidarsi nel panorama motociclistico locale.

Nel 2022 viene aperta la prima concessionaria ufficiale Yamaha a Imperia, punto di riferimento per tutti gli appassionati del brand della zona. Oggi, spinti dal forte legame con Yamaha e dal desiderio di essere ancora più vicini ai clienti, Enzo ed Ermanno inaugurano una nuova sede a Sanremo, ampliando l’offerta di servizi di vendita e assistenza, sempre all’insegna della qualità e dell’attenzione verso gli appassionati delle due ruote.

L’inaugurazione sarà l’occasione per scoprire la nuova sede di 2E Moto e incontrare il team che ogni giorno accoglie e accompagna la community Yamaha del territorio.