Via Corsica, intervento urgente sulla rete fognaria dopo il cedimento del manto stradale

I lavori di ripristino sono coordinati tra Comune di Genova e Ireti

Partiranno oggi, mercoledì 8 aprile, i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete fognaria in via Corsica, resisi necessari a seguito di un improvviso abbassamento del manto stradale riscontrato all’altezza del civico 12.

Le verifiche condotte dai tecnici di Ireti hanno evidenziato un cedimento strutturale nel cunicolo a servizio dell’infrastruttura. L’intervento prevede uno scavo profondo e una complessità tecnica significativa. In queste ore, l’azienda sta provvedendo all’installazione delle barriere di protezione in accordo con la Polizia Locale per garantire la massima sicurezza nell’area interessata.

«Siamo pienamente consapevoli che si tratta di un intervento pesante e che l’impatto sulla zona di via Corsica sarà significativo – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni e Protezione Civile del Comune di Genova, Massimo Ferrante – Proprio per questo, insieme ai tecnici di Ireti, approfondiremo le cause che hanno portato a questo cedimento strutturale per prevenire simili criticità in futuro. I lavori saranno lunghi e impegnativi, ma la sicurezza del sottosuolo e dei cittadini è la nostra priorità assoluta. Ci adopereremo con ogni mezzo a nostra disposizione per coordinare le operazioni in modo da creare meno disagi possibili alla popolazione e alla viabilità del quartiere».

Ireti (Gruppo Iren) sta portando avanti sul territorio genovese nel corso del 2026 un piano di monitoraggio delle reti idriche e fognarie. L’obiettivo dell’amministrazione e del partner tecnico rimane quello di aumentare la resilienza delle infrastrutture cittadine e garantire un sistema idrico moderno, efficiente e capace di rispondere alle sfide poste dalle grandi opere pubbliche attualmente in corso in città.