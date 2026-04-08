Sarzana Commercial 2026: il calendario degli eventi fino a novembre

Il Comune di Sarzana ha approvato il calendario degli eventi commerciali, a seguito dell’avviso pubblico emanato lo scorso gennaio, finalizzato ad arricchire il cartellone delle iniziative cittadine fino al prossimo novembre.

Numerose le proposte presentate nell’ambito di “Sarzana Commercial 2026”, che comprendono sia eventi autofinanziati sia iniziative con compartecipazione economica residuale da parte dell’Amministrazione comunale.

L’obiettivo è quello di costruire, in sinergia con altri settori, un calendario sempre più ricco, coordinato e programmato con congruo anticipo, così da favorire una migliore organizzazione, una promozione efficace e la concomitanza di eventi diversi, contribuendo al processo di destagionalizzazione dell’offerta cittadina.

«Il percorso intrapreso fa ha portato i risultati sperati: quantità e qualità di tanti eventi commerciali per soddisfare i gusti di tutti. Un lavoro che ci ha consentito di trovare anche nuovi format: tra tutti, il Free Food Festival, che ha la capacità di attrarre un flusso di pubblico pari alle migliori iniziative che Sarzana ha visto negli ultimi decenni- dichiara l’assessore al commercio Luca Ponzanelli -. E per questo siamo molto orgogliosi. Cosi come siamo consapevoli che il tema commerciale non si esaurisce con gli eventi: stiamo continuando a lavorare su diversi fronti, ma Sarzana Commercial ha certamente portato decine di iniziative in più e quindi pubblico e attrattività per il nostro centro storico e non solo».

Il calendario resta aperto a eventuali integrazioni con nuove iniziative.

Il calendario degli eventi di Sarzana Commercial 2026

Food

Oysteria, Sarzana Doc, Sarzana a Tavola, Free Food Festival (in foto), Slow Food Festival, Cocktail Fest, Street Food (in varie aree del territorio, comprese Marinella e Trinità), Festival dei Sapori, Special Street Food.

Mercati e fiere

La Soffitta nella Strada, Il Mercato della Soffitta, Propaganda Market, Fiera delle Nocciole, Mercato Piemontese, Mercato Francese, Sarzana Città Giardino, Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, Libri per Strada, Soffitta Library, Fiera del Disco Vintage, Lo Sbaratto, Market Factory, Mercato Creativo, Mercato di via Bertoloni, Mercato della Terra Slow Food, Mercato Contadino, Mercato Settimanale.

Intrattenimento

Festa di Primavera, Compleanno di Sarzana (Notte Bianca), Remember Alhambra (Notte Bianca di fine estate), In Stile Sarzana, Tour, Senti che bello!, Sarzana Città di Moda, Arredo Artistico, Officina del Pensiero, Halloween Kids, Tappeti Elastici.

Sagre e quartieri

Festa del Patrono a Marinella, Sagra dello Sgabeo in via Falcinello, Festa di San Lazzaro (Patrono) e Festa della Trebbiatura, Sarzanello (Festa Argentina, Festa Sarda e festa del patrono).