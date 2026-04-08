Bell Racing supporta le future stelle del motorsport nella partnership con la British F4

Racing Force Group annuncia la partnership pluriennale fra il proprio marchio Bell Racing e il Wera Tools British F4 Championship certified by FIA, serie di riferimento per i giovani piloti che affrontano il passaggio dal karting alle competizioni in monoposto.

Dal 1954, Bell Racing è il termine di paragone per i caschi nelle corse automobilistiche, e adesso supporterà le stelle di domani che si cimentano nella British F4 attraverso l’introduzione del “Bell Overtake Award”. Al termine di ogni fine settimana, il pilota che avrà realizzato più sorpassi riceverà un trolley di taglia grande dalla linea di valigeria ufficiale Bell, ideale per gli spostamenti fra un circuito e l’altro. Il pilota autore del maggior numero di sorpassi nell’arco dell’intera stagione sarà invece premiato con un casco top di gamma HP77, conforme al rigoroso standard FIA 8860-2018 ABP e omologato per l’utilizzo nei successivi passi della scalata alla Formula 1, ora con il sistema di bloccaggio della visiera SmartLock™ integrato.

In aggiunta, tutti i piloti iscritti al via dal primo appuntamento in calendario riceveranno uno zaino personalizzato Bell Racing, mentre lo staff della British F4 operativo nel paddock sarà equipaggiato anche con un trolley di taglia media per le proprie esigenze di spostamento.

Il Wera Tools British F4 Championship certified by FIA 2026 si articola su dieci appuntamenti, inziando a Donington Park il 18-19 aprile, e proseguirà su tracciati prestigiosi quali Brands Hatch, Snetterton, Silverstone, Zandvoort, Thruxton e Croft.

Fondata nel 2015, la British F4 è stata un passaggio chiave per tanti piloti che hanno raggiunto i livelli più elevati del motorsport, tra i quali Lando Norris e Oscar Piastri, attualmente impegnati entrambi in Formula 1 con caschi Bell Racing. Anche Fionn McLaughlin ha indossato un casco Bell Racing nella sua caccia al titolo 2025.

Mohamed AlBareeq, direttore Marketing Strategy & Growth di Racing Force Group dichiara: «Questa partnership con il Wera Tools British F4 Championship certified by FIA ha per noi un valore strategico significativo: collega il nostro marchio Bell Racing a una delle principali serie dedicate allo sviluppo dei giovani talenti del motorsport, in un Paese con una straordinaria tradizione nelle corse come il Regno Unito. A partire dal 2026, sfrutteremo pienamente questa piattaforma per promuovere la sicurezza e le prestazioni dei nostri prodotti, rafforzando al contempo il nostro impegno nel sostenere i piloti emergenti».

Eve Lake-Grange, Championship Manager della British F4 commenta: «Il Wera Tools F4 British Championship certified by FIA ha sempre avuto l’obiettivo di individuare e mettere alla prova i giovani piloti mentre affrontano il loro percorso verso le categorie più importanti del motorsport. Siamo entusiasti di collaborare con un marchio così rispettato a livello globale come Bell Racing, il cui impegno verso sicurezza e performance è perfettamente in linea con gli elevati standard del nostro campionato. L’introduzione del Bell Overtake Award riconosce e premia la determinazione e lo spirito combattivo, valori essenziali per il successo».