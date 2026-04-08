Arte contemporanea e collezionismo: a Genova inaugura la Daniele Comelli Art Gallery

Venerdì 10 aprile a partire dalle ore 18 – ingresso libero -, a Genova in via Cesarea 105 rosso, inaugura ufficialmente la Daniele Comelli Art Gallery, nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea nel cuore della città. La serata di apertura sarà anche occasione per la premiazione finale di un concorso internazionale, promosso nei mesi scorsi dalla Galleria e chiuso lo scorso 30 marzo. Il concorso – un’iniziativa rivolta a collezionisti e appassionati, basata sull’acquisto di card digitali convertite in ticket per un’estrazione finale – ha messo in palio due opere della serie Kaws – Squid Game edition, dal valore complessivo di circa 3.000 euro.

Le opere appartengono alla serie ispirata alla celebre serie Netflix Squid Game e rappresentano i personaggi Young-hee e Chul-su, reinterpretati dall’artista americano Kaws (Brian Donnelly), tra le figure più influenti della contemporary pop art internazionale. Le figure, realizzate in vinile da collezione, uniscono l’estetica inconfondibile di Kaws – caratterizzata dagli occhi a forma di X e da una stilizzazione grafica pop – con l’immaginario della cultura visiva contemporanea. La serie è diventata rapidamente oggetto di grande interesse tra collezionisti e appassionati di contemporary pop art e designer toys.

L’estrazione del ticket vincente avverrà alla presenza di un funzionario delegato dalla Camera di Commercio e di un notaio. La serata di venerdì 10 aprile segnerà anche l’apertura ufficiale al pubblico della Daniele Comelli Art Gallery, realtà già attiva da alcuni mesi ma ora presentata formalmente alla città.

L’iniziativa assume un valore simbolico particolare: in un momento in cui nel centro di Genova si registrano numerose chiusure di attività commerciali, l’apertura di una nuova galleria rappresenta un segnale di fiducia e investimento nella vitalità culturale del centro cittadino. «Aprire oggi una galleria nel centro di Genova significa credere profondamente nel valore della cultura e nella capacità dell’arte di creare nuove energie per la città», afferma Daniele Comelli. «Vengo da una famiglia di galleristi e ho sempre vissuto l’arte come qualcosa di quotidiano. Con questo spazio voglio portare a Genova artisti contemporanei di livello internazionale e creare un luogo aperto al dialogo con il pubblico e con i collezionisti».

Alla guida del progetto c’è Daniele Comelli, gallerista genovese classe 1985 e membro di una storica famiglia attiva nel mercato dell’arte dal 1950. Cresciuto tra dipinti e collezioni, ha iniziato giovanissimo a lavorare nella galleria del padre, apprendendo anche tecniche di conservazione e restauro delle opere prima di intraprendere un percorso autonomo dedicato all’arte contemporanea.

Nel 2018 ha fondato una galleria online che in pochi anni ha ottenuto un significativo successo internazionale, attirando l’attenzione di importanti testate come Forbes, Vogue, Corriere della Sera, La Repubblica e New York Times. Oggi quel progetto digitale trova una nuova dimensione fisica nel centro di Genova, riportando il contatto diretto tra opere, pubblico e collezionisti.

La Daniele Comelli Art Gallery propone una selezione di artisti contemporanei italiani e internazionali accomunati da tre criteri fondamentali: tecnica, originalità e concetto, i pilastri su cui si fonda la ricerca curatoriale della galleria. Tra gli artisti presenti figurano il pittore Daniele Oldani, noto per le sue opere ironiche e dissacranti; la scultrice Valeria Vaccaro, capace di trasformare il marmo in sorprendenti illusioni materiche; il maestro dell’iperrealismo Roberto Bernardi, celebre per le sue composizioni di dolci realizzate con straordinaria precisione tecnica; Marco Tamburro, artista italiano in forte crescita che trasforma elementi urbani quotidiani in immagini iconiche; e Lino Lago, autore della serie Fake Abstract, dove pittura astratta e figurativa si fondono in un originale gioco visivo che mette alla prova la percezione dello spettatore.

L’apertura dello spazio genovese si inserisce in un progetto di sviluppo più ampio. La galleria è attualmente presente anche in contesti esclusivi come Alpemare a Forte dei Marmi – il beach club della famiglia Bocelli premiato tra i migliori d’Italia – e Porto Cervo, dove organizza esposizioni e iniziative dedicate al collezionismo contemporaneo.

Tra i prossimi progetti sono già previste nuove aperture, tra cui un ulteriore spazio espositivo in Galleria Mazzini a Genova e una futura presenza a Dubai, uno dei principali hub del mercato artistico internazionale.

Con la Daniele Comelli Art Gallery, Genova accoglie così un nuovo luogo dedicato all’arte contemporanea e alla scoperta di talenti emergenti, dove tradizione familiare e visione internazionale si incontrano per costruire nuove opportunità culturali nel cuore della città.