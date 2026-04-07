Rina, accordo con Hanwha per promuovere l’adozione di impianti di propulsione ibrida a batterie

Rina, gruppo multinazionale di ispezione, certificazione, classificazione navale e consulenza ingegneristica, ha firmato un Memorandum of Understanding (Mou) con Hanwha Group, attraverso le sue controllate Hanwha Power Systems (oggi Hanwha Power), Hanwha Aerospace e Hanwha Engine, con lo scopo di promuovere nel mondo marittimo l’adozione di sistemi avanzati di propulsione ibrida a batterie nel settore dei traghetti RoRo.

La collaborazione mira ad accelerare la transizione energetica verso navi a basse emissioni grazie a nuove tecnologie che consentano il passaggio dai tradizionali impianti di propulsione a combustione interna a nuovi sistemi ibridi a batterie, sia per nuove costruzioni sia, tramite retrofitting, per navi in esercizio.

La partnership unisce la specifica competenza di Hanwha nella propulsione, nello stoccaggio di energia e nell’integrazione di sistemi con la profonda conoscenza di Rina in ambito normativo e certificativo, promuovendo sistemi di propulsione di nuova generazione.

Grazie alle sue diverse anime, Hanwha integrerà competenze complementari per lo sviluppo del progetto. Hanwha Power Systems guiderà l’iniziativa come principale integratore, supervisionando il design complessivo della nave e l’interfaccia dei sistemi. Combinando le tecnologie di Energy Storage System (Ess) – sistemi di accumulo di energia progettati per immagazzinare elettricità e rilasciarla quando serve – di Hanwha Aerospace e i motori di propulsione di Hanwha Engine, la società realizzerà un avanzato sistema di propulsione ibrida a batterie. Hanwha Aerospace contribuirà con soluzioni Ess di derivazione aerospaziale per aumentare sicurezza e affidabilità, mentre Hanwha Engine applicherà la propria esperienza nei motori a media velocità per ottimizzare la propulsione, migliorare l’efficienza del carburante e ridurre le emissioni.

Rina avrà il ruolo fondamentale di verificare e certificare la conformità normativa e la solidità tecnica del progetto, ai fini della classificazione e della certificazione statuaria. Inoltre, forte della sua consolidata esperienza nel settore dei traghetti, Rina supporterà Hanwha nell’analisi delle tendenze del mercato in questo specifico segmento.

Simone Manca, North Asia Marine vice president di Rina, ha dichiarato: «Questo accordo riflette il ritmo crescente dell’innovazione, necessario per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del settore marittimo. Combinando l’expertise di Rina nella classificazione navale e nella normativa applicabile con le avanzate capacità tecnologiche di Hanwha, siamo nella posizione ideale per promuovere soluzioni di propulsione ibride sicure, efficienti e scalabili per la flotta globale».

Kim Hyoung‑Seog, Head of the Marine Solutions Business Division di Hanwha Power Systems, ha affermato: «Questa collaborazione unisce le competenze di Hanwha nel campo delle apparecchiature per il settore dell’energia, dei sistemi a batteria e dell’integrazione dei motori, creando una forte sinergia tecnologica. Attraverso la partnership con Rina, garantiremo tecnologie affidabili e rafforzeremo la nostra presenza nel mercato globale delle navi ecocompatibili».