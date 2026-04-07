Cgil Savona compie 125 anni: da oggi iniziano le celebrazioni

L’8 aprile 1901 al Teatro Chiabrera di Savona nasceva la Camera del lavoro. All’affollata assemblea, composta dai lavoratori delle leghe sul territorio e delle società fondatrici, era presente il deputato Pietro Chiesa al quale fu affidato il discorso programmatico.

La Cgil di Savona celebra i suoi primi 125 anni con 20 sedi sul territorio e oltre 22 mila iscritti, 453 in più rispetto all’anno precedente.

In questi 125 anni la Cgil ha visto arrivare profonde trasformazioni economiche e sociali: “nel tempo – scrive il sindacato – è cambiato il mondo del lavoro con mestieri storici che hanno perso centralità e nuovi settori che si sono sviluppati, il tutto in un contesto sempre più segnato da precarietà, disuguaglianze e grandi transizioni produttive. Quello che non è cambiato è il ruolo della Camera del Lavoro come presidio sociale, capace di dare voce e forza collettiva ai bisogni individuali”.

“L’impegno costante a tutela delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, dei disoccupati, degli stranieri e dei giovani nel tempo si è ampliato con tutta la rete dei servizi e l’attenzione ai più giovani come dimostra la recente apertura dello Sportello orienta lavoro all’interno del Campus Universitario. Il lavoro come diritto universale, come strumento di emancipazione, come fondamento di una vita dignitosa. È su questi valori, richiamati anche dall’Articolo 1 della Costituzione, che si è costruita la storia delle Leghe, poi delle Camere del Lavoro, fino all’organizzazione sindacale che conosciamo oggi nella consapevolezza che solo un grande sindacato può affrontare le grandi sfide, a partire dalla condizione giovanile e femminile, dalle fragilità emerse con le tante crisi internazionali, dalle nuove disuguaglianze sociali. Tra le priorità per le quali battersi la Cgil di Savona individua quelle per un lavoro stabile, sicuro e giustamente retribuito, per la difesa del sistema pubblico e per uno sviluppo sostenibile che non lasci indietro nessuno”.

Per celebrare l’importante compleanno sono in programma diverse iniziative. La prima si terrà oggi, martedì 7 aprile, alle ore 9 presso il Salone Giancarlo Pinotti della Camera del Lavoro di Savona, in via Boito 9/R, dove il professore di storia Giuseppe Milazzo aprirà i lavori dell’Assemblea Generale della Cgil con una lectio magistralis sulla nascita della Camera del Lavoro.

Il primo maggio presso le Officine Solimano a Savona si terranno concerti, un talk sul lavoro, proiezioni dedicate al lavoro e all’ottantesimo del voto delle donne, iniziative teatrali dedicate ai bambini. I programmi dagli eventi saranno disponibili a breve sui canali social del sindacato.