Brugnato 5Terre Outlet Village festeggia il 12° anniversario con un weekend speciale

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 Brugnato 5Terre Outlet Village festeggia il suo dodicesimo anniversario con un weekend speciale all’insegna dello shopping e della convenienza. Per l’occasione torna l’Anniversary Promotion, che permetterà ai visitatori di acquistare una selezione di articoli delle collezioni primavera estate con un’eccezionale riduzione del 70% sul prezzo outlet. L’elenco completo dei negozi aderenti sarà disponibile nell’area dedicata del sito.

Per far divertire grandi e bambini, domenica 12 aprile un’area dell’Outlet Village si trasformerà, a partire dalle 15.00 e fino alle 18.00, nel “Villaggio dei Bambini”, un luogo dove poter festeggiare insieme ai più piccoli con diverse attività pensate appositamente per il loro divertimento: intrattenimento, laboratori ludico-creativi, raccontastorie e tanto altro. Info e prenotazioni al numero +39 333 2723586.

Per rendere ancora più agevole l’esperienza di visita, durante domenica 12 aprile sarà attivo al costo di 5 euro il servizio navetta dedicato, in partenza da Genova, Pisa, Livorno e Versilia. Per conoscere gli orari e prenotare sarà sufficiente chiamare l’Infopoint allo 0187 894521 o consultare questo link.

Inoltre, per offrire un’esperienza ancora più completa e valorizzare il territorio, domenica 12 aprile sarà attivo il Brugnato Shuttle, il servizio gratuito che permette ai visitatori di spostarsi facilmente dal Centro al borgo storico di Brugnato, uno dei più affascinanti della Liguria. Un’occasione unica per unire shopping e scoperta del territorio, vivendo una giornata ricca e piacevole. Per informazioni sugli orari del servizio è possibile contattare l’Infopoint al numero +39 0187 894521.

Brugnato 5Terre Outlet Village è aperto tutti i giorni – compresi sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio – dalle ore 10 alle 20 e offre oltre 80 boutique delle migliori griffe, in una location unica tra le Cinque Terre e la Versilia, immersa nella natura della Val di Vara.