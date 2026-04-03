Questa mattina si è tenuto in Sala della Trasparenza il convegno “La salute dell’uomo: prevenzione e innovazione in urologia” dedicato all’approfondimento e a un confronto sui temi della prevenzione e della salute al maschile.

«A fronte del successo ottenuto negli scorsi week-end con le attività dedicate alla salute della donna, da sabato 11 aprile apriamo le porte alla prevenzione maschile nei fine settimana, grazie alla collaborazione dei medici del Sistema sanitario regionale impegnati in campo urologico, che ringrazio fin d’ora per l’impegno – commenta Monica Calamai, direttore generale di Ats Liguria-. Si tratta di una nuova serie di appuntamenti in accesso diretto con gli specialistici dove grande attenzione sarà rivolta alla prevenzione del tumore alla prostata e ai problemi oncologici ai testicoli, che, purtroppo, nel quando generale presentano un’alta incidenza. Gli uomini sono più difficili da intercettare rispetto alle donne e meno inclini alla prevenzione: queste iniziative sono realizzate proprio per educare alla prevenzione, per fare informazione e favorire controlli regolari per determinate fasce d’età sensibili».

Qui di seguito gli appuntamenti dedicati a visite urologiche gratuite (patologie del basso tratto urinario e genitale maschile):