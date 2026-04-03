Sanità, Case della Comunità aperte anche a Pasqua: ecco elenco e orari

Saranno operative anche durante le festività pasquali, su tutto il territorio ligure, le Case della Comunità, presidi fondamentali della sanità territoriale: l’obiettivo è garantire assistenza anche nei giorni festivi e prefestivi per bisogni di salute a bassa e media complessità.

Rivolgersi alle Case della Comunità consente di ricevere assistenza per numerose situazioni cliniche e assistenziali, tra cui, ad esempio: medicazioni, rimozione punti, febbre, mal di gola, piccoli traumi, dolori articolari o addominali lievi, punture di insetto.

Per informazioni è disponibile la pagina dedicata sul sito di Ats Liguria.

«L’invito ai cittadini – sottolinea l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – è quello di imparare a conoscere e utilizzare sempre di più questi presidi di prossimità, in particolare durante i periodi festivi. Le Case della Comunità sono un punto di riferimento vicino a casa per i bisogni di salute a bassa e media complessità. I cittadini troveranno disponibile, ad accesso diretto e senza prenotazione, il medico di Medicina generale. Per le situazioni tempo-dipendenti, invece, resta fondamentale il ricorso ai servizi di emergenza-urgenza garantiti dai Pronto soccorso».

«Il ponte delle festività pasquali sarà uno stress test per il nostro Sistema sanitario regionale – sottolinea il direttore generale Marco Damonte Prioli –. Le Case della Comunità di tutta la Liguria saranno un punto di riferimento per i bisogni di salute a bassa e media complessità. Saranno aperte tutti i giorni, h24, quelle denominate “hub”, mentre le strutture “spoke” garantiranno apertura il sabato dalle 8 alle 20. Una risposta concreta di prossimità, utile anche ad alleggerire la pressione sui Pronto soccorso».

Le Case della Comunità aperte nelle vacanze di Pasqua

ASL 1

• Casa della Comunità hub Imperia, Via L. Acquarone, 9: h24 tutti i giorni

• Casa della Comunità hub Sanremo, Via San Francesco: h24 tutti i giorni

• Casa della Comunità hub Bordighera, Via Aurelia, 122: h24 tutti i giorni

• Casa della Comunità spoke Taggia, Via B. Partigiane (presso nuova stazione ferroviaria): dalle 8 alle 20 solo sabato 4 aprile

• Casa della Comunità spoke Pieve di Teco, Piazza Borelli: sabato 4 aprile, dalle 8 alle 20.

ASL 2

• Casa della Comunità hub Finale Ligure, Via della Pineta 6: h24 tutti i giorni

• Casa della Comunità hub Albenga, Via Martiri della Foce, 40: h24 tutti i giorni

• Casa della Comunità hub Cairo, Corso Martiri della Libertà, 30: h24 tutti i giorni

• Casa della Comunità spoke Pietra Ligure, Via XXV Aprile 38: dalle 8 alle 20 sabato 4 aprile

• Casa della Comunità spoke Vado Ligure: via della Costa,1 dalle 8 alle 20 sabato 4 aprile.

ASL 3

• Casa della Comunità hub Pegli, Via Pegli, 41: h24 tutti i giorni

• Casa della Comunità hub Genova Sampierdarena, Via Operai,80 (Fiumara): h24 tutti i giorni

• Casa della Comunità hub via Assarotti, 35: h24 tutti i giorni

• Casa della Comunità hub Struppa, Via Struppa, 150: h24 tutti i giorni

• Casa della Comunità hub Quarto (presso O.P. Quarto Padiglioni 8-9-10), Largo F. Cattanei, 4: h24 tutti i giorni

• Casa della Comunità spoke Borgo Fornari, Corso Trento e Trieste 130: sabato 4 aprile, dalle 8 alle 20,

• Casa della Comunità spoke Rivarolo, Via P. N.Cambiaso 62 (presso Celesia, Padiglione Monte): dalle 8 alle 20 sabato 4 aprile

• Casa della Comunità spoke Recco, Via Pisa, 55: dalle 8 alle 20 sabato 4 aprile.

ASL 4

• Casa della comunità di Rapallo, Via San Pietro, 8: h24 tutti i giorni

• Casa della comunità di Chiavari, Via G.B. Ghio, 9: h24 tutti i giorni

• Casa della comunità di Sestri Levante, Via Terzi 37 (ospedale): h24 tutti i giorni.

ASL 5

• Casa della Comunità hub La Spezia via XXIV Maggio: h24 tutti i giorni

• Casa della Comunità spoke Luni, Via della Madonnina, 101: sabato 4 aprile, dalle 8 alle 20.