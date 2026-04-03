Pubblico impiego, Milena Speranza eletta segretaria generale Uil Fp Liguria

Il primo congresso regionale Uil Fp Liguria, categoria che riunisce il pubblico impiego, riunitosi ieri a Genova ha eletto all’unanimità Milena Speranza segretaria generale. Accanto a lei nella segreteria regionale Paola Profumo e Paolo Badalini, tesoriere è Gabriella Trotta.

«Viene sancita oggi la nascita della nuova Uil Fp dall’unificazione di Uil Fpl e Uil Pa come casa comune per sanità, enti locali, funzioni centrali, previdenza, penitenziaria, vigili del fuoco, sanità privata e appalti – spiega Milena Speranza – Il congresso chiede stop ai contratti pirata e al massimo ribasso negli appalti, piani assunzionali straordinari per sanità ed enti locali, sicurezza sul lavoro e regole sull’Ia per rafforzare i servizi, non ridurli».

La Uil Fp sottolinea l’urgenza di organici adeguati in sanità territoriale e il valore dei nidi pubblici per l’uguaglianza di genere. «Finché ci sarà un noi nessuno sarà mai solo – dichiara la neo eletta segretaria generale – Il mio mandato sarà volto alla difesa del lavoro, dei diritti e dello Stato sociale».