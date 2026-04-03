Ai e prevenzione del rischio alluvionale: Genova territorio pilota nel progetto europeo Aiflows

Su proposta dell’assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante, la Giunta ha approvato l’adesione del Comune di Genova, in qualità di partner, alla proposta progettuale Aiflows – Ai-driven Flood Impact Warnings via Local Digital Twins (Ai Flood impact Warnings).

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma europeo Horizon Europe, che ha pubblicato un bando per il sostegno di progetti innovativi basati sull’applicazione dell’intelligenza artificiale per la prevenzione e la gestione del rischio alluvionale.

Il progetto Aiflows ha l’obiettivo di sviluppare modelli avanzati di intelligenza artificiale applicati a gemelli digitali urbani su scala locale, in grado di simulare scenari di inondazione fluviale e pluviale, individuare le aree a rischio e stimare i potenziali danni prima del verificarsi degli eventi. L’obiettivo è rafforzare i processi decisionali e rendere più efficace la gestione delle emergenze.

La proposta progettuale, coordinata dall’Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, prevede il coinvolgimento del Comune di Genova come territorio pilota per testare e validare queste tecnologie innovative, anche in relazione alle possibili applicazioni operative nella gestione delle emergenze.

«Con l’adesione a questo progetto Genova compie un passo importante verso l’innovazione nella prevenzione del rischio alluvionale – spiega l’assessore alla Protezione civile Massimo Ferrante – L’utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata ai modelli urbani consentirà di migliorare la capacità di previsione e di intervento, rendendo più efficaci e tempestive le decisioni a tutela della sicurezza dei cittadini. Essere territorio pilota significa anche contribuire allo sviluppo di soluzioni avanzate che potranno avere ricadute concrete e durature sulla gestione delle emergenze».