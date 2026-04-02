Pasqua alla Lanterna tra laboratori creativi e caccia alle uova

Sabato 4 e lunedì 6 aprile dalle ore 15.00 due appuntamenti gratuiti dedicati a famiglie e bambini

In occasione delle festività pasquali, sabato 4 e lunedì 6 aprile a partire dalle ore 15.00, gli Amici della Lanterna organizzano due laboratori gratuiti dedicati a famiglie e bambini.

Sabato 4 aprile, vigilia di Pasqua, è in programma “Uova cosmiche”, un laboratorio creativo ispirato alla Giornata Internazionale dei Viaggi dell’Uomo nello Spazio (12 aprile). L’iniziativa unisce la tradizione pasquale ai temi dell’esplorazione spaziale: i partecipanti saranno coinvolti nella decorazione di uova ispirate a cieli stellati, galassie, pianeti e nebulose, in un richiamo simbolico al ruolo del Faro, che da quasi nove secoli illumina le notti.

Lunedì 6 aprile, in occasione della Pasquetta, si terrà invece la “Caccia alle uova”, un’attività ludica pensata per offrire un’esperienza diversa di visita al simbolo della città. L’iniziativa prenderà avvio con un racconto che vede protagonista la Lanterna, accompagnando i partecipanti lungo un percorso che permette di osservare tracce storiche della città fino al parco, dove si svolgerà la caccia vera e propria. Tra cespugli, alberi e antiche strutture della fortezza saranno nascoste numerose uova, che le squadre dovranno trovare. Al termine è previsto un premio per tutti i partecipanti.

Il ritrovo è fissato alle ore 15.00 presso la biglietteria della Lanterna.

Prenotazione obbligatoria (posti limitati) scrivendo a laboratori@lanternadigenova.it indicando nome e cognome, numero di adulti e bambini, recapito telefonico. Attività gratuita, inclusa nel biglietto d’ingresso.

Le attività sono rese possibili grazie al sostegno del Gruppo Finsea, Psa Italy, Fondazione Carige e Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto Insieme per la Lanterna.