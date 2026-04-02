Lmdv Hospitality: a Paraggi riapre Vesta Portofino

Venerdì 3 aprile riapre Vesta Portofino, l’indirizzo di Lmdv (Leonardo Maria del Vecchio) Hospitality a Paraggi che porta il progetto gastronomico del brand in uno dei contesti più riconoscibili della Riviera ligure. La riapertura si inserisce nel calendario primavera-estate 2026 del gruppo, che dopo la Versilia prosegue il proprio percorso nelle principali destinazioni stagionali italiane.

Situato all’interno di Le Carillon, in via Paraggi a Mare 10, Vesta Portofino valorizza il mare, la dimensione della terrazza e il legame con l’estetica della Riviera ligure. La proposta interpreta il linguaggio del brand in chiave site-specific, con una cucina che mette al centro il Mediterraneo, il prodotto e una visione contemporanea dell’esperienza gastronomica. Vesta Portofino apre la stagione 2026 sul beach Club di Le Carillon, con una cucina mediterranea distintiva che esalta i sapori del mare e delle materie prime locali. Il take-over creativo, realizzato in collaborazione con Dolce&Gabbana, completa un’esperienza elegante e raffinata, che cattura il fascino senza tempo della Riviera Ligure, dove ogni dettaglio contribuisce a un’atmosfera esclusiva e sofisticata.

A firmare le cucine di tutte le sedi Vesta è Giorgio Bresciani, Culinary Director del gruppo, che garantisce coerenza e qualità in ogni destinazione. Il brand è oggi presente a Milano, Versilia, Porto Cervo, Portofino e Monte Carlo, confermando una visione dell’hospitality capace di far dialogare cucina, identità estetica e forza della destinazione. La stagione dei dinner show vedrà la partecipazione di artisti come Rudy Smaila e Alessandro Ristori: il primo sarà protagonista sabato 4 aprile e, a seguire, il 20 giugno, il 4 luglio e l’8 agosto, mentre il secondo salirà sul palco il 12 giugno e il 10 luglio.

Con Vesta Portofino, Lmdv Hospitality rafforza la propria presenza in alcune delle località più iconiche del panorama italiano e internazionale, proseguendo lo sviluppo di un modello che integra dining, intrattenimento e lifestyle attraverso un sistema di brand premium.

Orari di apertura Vesta Portofino – aprile / maggio

Venerdì, sabato, domenica: pranzo 12:30 – 15:30 / cena 21:00 – 22:30

Speciale Pasqua – Vesta Portofino

Venerdì 3 aprile: cena 19:00 – 22:30

Sabato 4 aprile: pranzo 12:30 – 15:30 / cena 21:00 – 22:30 – Dinner Show: Rudy Smaila

Domenica 5 aprile: pranzo 12:30 – 15:30 / cena 21:00 – 22:30

Lunedì 6 aprile: pranzo 12:30 – 15:30

Calendario completo dinner show – Vesta Portofino

Alessandro Ristori

venerdì 12 giugno 2026

venerdì 10 luglio 2026

Rudy Smaila

sabato 20 giugno 2026

sabato 4 luglio 2026

sabato 8 agosto 2026