Leonardo, primo contratto congiunto per il Global Combat Air Programme (Gcap)

È stato assegnato il primo contratto internazionale congiunto per il Global Combat Air Programme (Gcap), la collaborazione internazionale tra Italia, Giappone e Regno Unito per lo sviluppo di un velivolo da combattimento di nuova generazione.

L’Agenzia Gcap, che gestisce il programma per conto delle tre nazioni, ha affidato il contratto a Edgewing, la joint venture industriale internazionale costituita da Bae Systems, Leonardo e Japan Aircraft Industrial Enhancement (Jaiec) per guidare la progettazione e lo sviluppo del programma.

Il contratto, del valore di 686 milioni di sterline, finanzia attività chiave di progettazione e ingegneria e consente al partenariato trilaterale di consolidare il proprio slancio e accelerare i tempi di realizzazione.

Masami Oka, amministratore delegato dell’Agenzia Gcap, ha dichiarato: «Questo contratto rappresenta un momento importante per il Gcap, poiché attività precedentemente svolte nell’ambito di contratti separati delle tre nazioni saranno ora portate avanti come parte di un programma internazionale pienamente strutturato».

Marco Zoff, amministratore delegato di Edgewing e già managing director della Divisione Velivoli di Leonardo, ha dichiarato: «La rapidità con cui Edgewing e l’Agenzia Gcap hanno aumentato la propria operatività è stata resa possibile dal nostro obiettivo condiviso e dalla forza della collaborazione. Siamo orgogliosi di portare avanti questo slancio».

Il Gcap, lanciato nel 2022, porterà allo sviluppo di un innovativo caccia stealth di nuova generazione dotato di tecnologie all’avanguardia, sostenendo le industrie sovrane dei Paesi partner nel rispondere alle minacce globali.

Edgewing con sede centrale nel Regno Unito e in fase di espansione operativa in tutti e tre i Paesi, è responsabile della progettazione e dello sviluppo del velivolo e manterrà il ruolo di autorità di progettazione per tutto il ciclo di vita del prodotto. Il personale di Edgewing svolgerà attività altamente specialistiche nell’ambito del programma, tra cui ingegneria aeronautica, aeronavigabilità e certificazione.