Lavori depuratore Sestri Levante: dal 7 aprile nuovo cantiere a Riva Trigoso

Come richiesto dall’Amministrazione comunale, per non creare intralci alla circolazione e per rendere più accogliente possibile Sestri Levante in un periodo di alta affluenza turistica, i cantieri per la nuova rete di depurazione saranno sospesi durante le festività pasquali. Da martedì riprenderanno gli interventi che stanno progressivamente interessando diversi quartieri della città.

Nello specifico, una nuova area di cantiere interesserà Riva Trigoso a partire dalle ore 8 di martedì 7 aprile e fino alle ore 17 di mercoledì 22 aprile dove sarà vietata la circolazione veicolare e pedonale nel tratto di collegamento tra via B. Brin e via Milite Ignoto.

Il transito nell’area pedonale di via B. Brin fino a piazza della Croce sarà consentito, a velocità particolarmente ridotta, ai soli residenti tra i civici 150 e 192 e ai fornitori delle attività presenti, ad eccezione del lunedì mattina dalle 6 alle 15 per la presenza del mercato settimanale. Dal 13 aprile, e sempre fino al 22, scatterà inoltre il divieto di sosta, fermata e transito veicolare nel tratto terminale di via Milite Ignoto lato ponente.