Arenzano, al via il restauro da 520mila euro di Palazzo Sant’Antonio

I lavori riguarderanno la copertura e la facciata dell'edificio, sede della biblioteca e dell'associazione culturale Torre dei Saraceni

L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola, insieme al sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini, ha dato il via oggi ai lavori di restauro e risanamento conservativo della copertura e della facciata di palazzo Sant’Antonio, storica sede della biblioteca civica comunale. L’intervento, dal valore complessivo di 520mila euro, è finanziato dalla Regione Liguria con 350mila euro e rappresenta un’opera di particolare rilievo per la tutela e la valorizzazione di uno degli edifici pubblici più significativi del centro cittadino.

«Con questo intervento investiamo sulla qualità del patrimonio pubblico e sulla funzione culturale dei nostri spazi urbani – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Regione Liguria continua ad affiancare i Comuni in progetti concreti di rigenerazione urbana, capaci di migliorare la qualità degli spazi pubblici e dei servizi ai cittadini. Dal 2021 ad oggi, nella sola provincia di Genova, sono stati finanziati 38 interventi per un totale di 8 milioni di euro, a conferma di un impegno costante e strutturato sul territorio».

Nel dettaglio, i lavori riguarderanno il restauro e il risanamento conservativo della copertura e della facciata del palazzo, sede della biblioteca comunale e dell’associazione culturale Torre dei Saraceni, con opere finalizzate alla tutela dell’edificio e al miglioramento della sua piena funzionalità. Il progetto prevede inoltre il rifacimento del terrazzo e la sostituzione degli infissi, così da garantire maggiore sicurezza, efficienza e durabilità alla sede della biblioteca comunale.

«La ristrutturazione dell’edificio storico situato nel cuore del paese andrà a completare il progetto di riqualificazione della zona pedonale fronte mare, che prevede contestualmente il rifacimento integrale di corso Matteotti», dichiarano il sindaco Francesco Silvestrini e l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Matteo Rossi