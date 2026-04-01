Valli del Parco dell’Aveto: festività di Pasqua tra sci, escursioni e cavalli selvaggi

Ultimi giorni di sci a Santo Stefano d'Aveto: la neve c'è ancora e piste e rifugi saranno aperti da giovedì 2 a lunedì 6 aprile

Con Pasqua chiude in bellezza la stagione dello sci a Santo Stefano d’Aveto. La neve c’è ancora ed è confermata l’apertura di piste e rifugi da giovedì 2 aprile a lunedì 6 aprile compresi. E a Pasquetta, Ultima sciata Party: presentati in stile vintage e ottieni skipass ridotto per tutta la giornata! Dalle h 14.00 in poi festa con dj set Calu Empire sound, gara di sci amatoriale aperta a tutti, dalle h 14.30 “Pozza dei folli” per i più coraggiosi, e Caccia all’Uovo di Pasqua con premio per chi lo trova!

In Val d’Aveto non mancano interessanti escursioni e uno speciale slow tour, e in Valle Sturla continuano le uscite per l’osservazione dei cavalli selvaggi.

Escursioni con le Guide Meraviglie d’Aveto

Sabato 4 aprile

Il monachesimo avetano: Alpepiana, Villa Cella e gli hospitalia sulle vie della fede.

Info e prenotazioni: tel. 333 950 38 70 (preferibilmente whatsapp) entro le ore 17 del giorno precedente.

Lunedì 6 aprile

Pasquetta di cresta tra mare e monti con gusti genuini al fregarolo sulla antica Via di Chiavari.

Info e prenotazioni: tel. 333 950 38 70 (preferibilmente whatsapp) entro le ore 17 del giorno precedente.

Lunedì 6 aprile – Slow Tour “Asino a chi?”

Una giornata alla scoperta di Santo Stefano d’Aveto in compagnia degli asinelli dell’Azienda Agricola La Ghianda, tra cammino guidato, visite al borgo e al castello. Un’esperienza adatta a tutti per conoscere storia e paesaggio in modo lento e immersivo.

Questa experience partecipa al percorso di valorizzazione del Parco Museo Tigullio.

Info e prenotazioni a questo link

Lunedì 6 aprile – Wild Horsewatching

Escursione guidata per osservare da vicino i cavalli selvaggi dell’Aveto: un’esperienza unica in Italia.

Dettagli e calendario su Horsewatching – calendario escursioni.

Info e prenotazioni: Tel. 347 3819 395 – icavalliselvaggidellaveto@gmail.com

Altri eventi a Santo Stefano d’Aveto

Sabato 4 aprile

Escursione “L’Anello del Daino” con Best Trekking

Domenica 5 aprile (Pasqua)

Aprilata – Una notte, due atmosfere!

Dalle h 21.00 al Pala Arvigo grande serata di liscio con Renzo Birillo Band e da mezzanotte in poi dj set con dj Dere. Si balla, si canta, si sta insieme fino a tardi!

Lunedì 6 aprile

Pasquetta in Musica h 16.00 presso il Santuario N.S. di Guadalupe: Concerto del Coro diretto dalla Maestra Lucrezia Crovo

Escursione “Laghi Glaciali delle Lame” con Best trekking

Se invece non sai ancora dove andare a passare le feste o dove prenotare il tuo pranzo di Pasqua, ecco alcune proposte dei rifugi e non solo:

Pasqua al Rifugio Antonio Devoto al Passo del Bocco (Mezzanego)

Pasqua al Rifugio Malga Zanoni a Sopralacroce (Borzonasca)

Pasqua a Green Riviera a Giaiette (Borzonasca)

Per il calendario completo degli eventi è possibile consultare il sito del Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco“