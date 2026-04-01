Musei statali aperti a Pasqua e Pasquetta in Liguria

Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’arte e della cultura. Nei giorni delle festività, infatti, musei, gallerie, aree e parchi archeologici, ville, giardini, abbazie e complessi monumentali statali resteranno aperti per consentire a tutti di godere delle bellezze artistiche, paesaggistiche e culturali italiane.

Aperture gratuite musei a Pasqua 2026 in occasione di #domenicalmuseo

Il 5 aprile, giorno di Pasqua, coincide con l’iniziativa “#domenicalmuseo”. L’elenco completo dei siti coinvolti è aggiornato in tempo reale sulla pagina dedicata.

La precedente edizione del 1° marzo ha registrato 280.724 ingressi.

In Liguria sono aperti gratuitamente la Galleria nazionale di Palazzo Spinola, Palazzo Reale a Genova, l’Area Archeologica di Nervia, il Museo dei Balzi Rossi e la zona archeologica a Ventimiglia, il Museo nazionale e parco archeologico di Luni a Ortonovo, la Villa romana del Varignano a Portovenere e il Museo dell’Arte vetraria altarese ad Altare.

Aperture musei a Pasquetta 2026

Il 6 aprile, giorno di Pasquetta, molti musei in tutta Italia posticipano la consueta chiusura del lunedì per garantire l’apertura straordinaria. L’elenco completo delle strutture aderenti, con ingresso a tariffa ordinaria, è disponibile alla pagina dedicata.

In Liguria sono aperti Palazzo Reale e Palazzo Spinola a Genova.

Le visite si svolgeranno secondo le modalità previste dai singoli istituti, con accesso su prenotazione ove richiesto.

Si consiglia di pianificare la visita consultando i siti ufficiali dei musei oppure l’app “Musei Italiani”, che consente anche l’acquisto dei biglietti.