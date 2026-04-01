Chiavari, a Pasqua ingresso gratuito a Villa Rocca

Apertura straordinaria del parco botanico (orario 10-17) e di Palazzo Rocca (10-12 e 15-17)

In occasione delle festività pasquali, Villa Rocca, a Chiavari, apre le porte ai visitatori, offrendo l’opportunità di trascorrere il fine settimana tra arte, storia e natura nel cuore della città.

Domenica 5 aprile, giorno di Pasqua e prima domenica del mese, l’ingresso al complesso sarà gratuito.

Lunedì 6 aprile, in occasione di Pasquetta, il sito sarà aperto con tariffe ordinarie. La chiusura settimanale è posticipata a martedì 7 aprile.

Il Parco Botanico sarà visitabile dalle 10 alle 17, mentre Palazzo Rocca sarà aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Palazzo Rocca e il Parco Botanico si confermano tra i principali poli culturali e ricreativi cittadini, recentemente restituiti alla fruizione pubblica dopo un importante intervento di restyling.

«Chiavari accoglie cittadini e turisti che trascorreranno la Pasqua in città con un’offerta culturale arricchita, grazie anche al rinnovato complesso di Villa Rocca. Per garantire l’accesso agli spazi anche nella giornata di Pasquetta, la chiusura è eccezionalmente posticipata a martedì», commenta l’assessore alla Cultura, Silvia Stanig.