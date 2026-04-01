Borgo Fornari, inaugurata la Casa della Comunità in Valle Scrivia

È già operativa la Casa della Comunità di Borgo Fornari, situata in un contesto extra-urbano all’interno dell’ex ospedale del paese. Oggi, 1 aprile, l’inaugurazione ufficiale, presenti, tra gli altri, l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò e il direttore sociosanitario di Ats Liguria, Pierluigi Vinai.

La struttura, denominata “spoke”, è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20.

«Con l’apertura di Borgo Fornari aggiungiamo un presidio concreto per i cittadini della Valpolcevera e della Valle Scrivia – commenta l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – e proseguiamo nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale, portando servizi anche nelle aree meno centrali. Le Case della Comunità rappresentano un cambio di paradigma: i cittadini stanno imparando a conoscerle e a utilizzarle per i bisogni a media e bassa complessità, per curarsi nel modo giusto e sempre più vicino a casa».

I dettagli della Casa della Comunità di Borgo Fornari:

Piano Terra

• Portierato e sala d’attesa

• Ambulatorio medico di assistenza primaria ad accesso diretto (lunedì-sabato, 8-20)

• Punto Unico di Accesso (PUA)

• Segreteria cure domiciliari

• Servizi amministrativi integrati (CUP, anagrafe sanitaria, accesso diretto)

• Spazi per assistenti sociali

• Punto prelievi

• Screening (colon-retto e HCV)

Primo Piano:

• Ambulatori specialistici (cardiologia, pneumologia, otorinolaringoiatria, diabetologia)

• Ambulatorio cure palliative

• Ambulatorio infermieristico e Infermiere di Famiglia e Comunità

• Spazi per il terzo settore

• Servizi logistici e di supporto (archivi, magazzino, coordinamento)

• Punto latte e area ristoro

• Distribuzione presidi sanitari (diabetici, stomie, nutrizione ecc.)

Infermiere di famiglia e comunità

L’attività dell’IFoC è inserita nel “Progetto Aree Interne”, con l’obiettivo di portare i servizi sanitari direttamente nei comuni della Valle Scrivia. Attraverso punti infermieristici territoriali, vengono garantite prestazioni come medicazioni, prelievi, educazione sanitaria e supporto amministrativo (esenzioni, cambio medico), anche tramite collegamenti da remoto con distretto e medici di medicina generale. Un modello che migliora l’accessibilità ai servizi, soprattutto nelle aree più difficili da raggiungere.

La Casa della Comunità di Borgo Fornari è inoltre collegata al polo di Busalla (ex ospedale Frugone), dove sono presenti servizi fondamentali come radiologia, neuropsichiatria infantile, consultorio e salute mentale, in un’ottica di integrazione e continuità assistenziale.