Ai giardini Brignole, a Villa Croce e in via D'Albertis

Aster, in corso la piantumazione di 74 nuovi alberi

A ottobre, con condizioni climatiche più favorevoli all'attecchimento, una nuova fase di reimpianti

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Questa mattina l’assessore comunale al Verde Francesca Coppola insieme ad Aster ha effettuato un sopralluogo in alcune aree di Genova interessate dalla piantumazione di nuovi alberi. Al centro delle verifiche, i nuovi interventi di reimpianto che, solo in questa sessione primaverile, porteranno 74 nuovi alberi nelle strade e nei parchi cittadini.

Il monitoraggio ha toccato punti nevralgici del tessuto cittadino: dai Giardini Brignole, dove sono stati messi a dimora 13 lecci e 4 pini, a via G.B. D’Albertis con un nuovo ippocastano, fino a Villa Croce a Carignano, dove un giovane leccio ha preso il posto di un esemplare rimosso. Si tratta di interventi di sostituzione strategica, necessari per rimpiazzare alberature giunte a fine ciclo vitale o abbattute per ragioni di incolumità pubblica.

«In questa primavera stiamo portando avanti un piano di nuove piantumazioni in tutti i Municipi, con un totale di 74 nuovi alberi distribuiti sul territorio – dichiara l’assessore al Verde del Comune di Genova Francesca Coppola – È una scelta precisa: in questo periodo interveniamo in modo responsabile, perché piantare significa anche garantire la cura nei mesi successivi. Durante l’estate, infatti, i giovani alberi hanno bisogno di irrigazioni costanti, con un impegno importante di personale e mezzi. Per questo oggi concentriamo gli interventi sostenibili e ben gestibili. Sarà poi l’autunno il momento in cui potremo rafforzare il lavoro, grazie a condizioni climatiche più favorevoli all’attecchimento. Abbiamo già individuato interventi significativi, come via Vespucci a Pegli e corso Firenze, dove lavoreremo per aumentare in modo consistente le alberature, compatibilmente con le risorse disponibili. Un lavoro concreto, passo dopo passo, per rendere Genova più verde, più resiliente e più vivibile».

Il piano di interventi è coordinato da Aster, che opera in stretta sinergia con gli uffici comunali.

«Si tratta di reimpianti che fanno parte di un quadro di interventi già programmati – ha spiegato Giuliano Pastorino, responsabile del settore verde di Aster –. Stiamo intervenendo in molte zone della città e l’attività proseguirà fino alla fine di aprile, per poi riprendere a ottobre. L’obiettivo è mantenere il numero dei reimpianti superiore a quello degli abbattimenti, come avvenuto negli ultimi anni, così da rendere più nuovo e sicuro il patrimonio arboreo cittadino».