Aster, in corso la piantumazione di 74 nuovi alberi

Questa mattina l’assessore comunale al Verde Francesca Coppola insieme ad Aster ha effettuato un sopralluogo in alcune aree di Genova interessate dalla piantumazione di nuovi alberi. Al centro delle verifiche, i nuovi interventi di reimpianto che, solo in questa sessione primaverile, porteranno 74 nuovi alberi nelle strade e nei parchi cittadini.

Il monitoraggio ha toccato punti nevralgici del tessuto cittadino: dai Giardini Brignole, dove sono stati messi a dimora 13 lecci e 4 pini, a via G.B. D’Albertis con un nuovo ippocastano, fino a Villa Croce a Carignano, dove un giovane leccio ha preso il posto di un esemplare rimosso. Si tratta di interventi di sostituzione strategica, necessari per rimpiazzare alberature giunte a fine ciclo vitale o abbattute per ragioni di incolumità pubblica.

«In questa primavera stiamo portando avanti un piano di nuove piantumazioni in tutti i Municipi, con un totale di 74 nuovi alberi distribuiti sul territorio – dichiara l’assessore al Verde del Comune di Genova Francesca Coppola – È una scelta precisa: in questo periodo interveniamo in modo responsabile, perché piantare significa anche garantire la cura nei mesi successivi. Durante l’estate, infatti, i giovani alberi hanno bisogno di irrigazioni costanti, con un impegno importante di personale e mezzi. Per questo oggi concentriamo gli interventi sostenibili e ben gestibili. Sarà poi l’autunno il momento in cui potremo rafforzare il lavoro, grazie a condizioni climatiche più favorevoli all’attecchimento. Abbiamo già individuato interventi significativi, come via Vespucci a Pegli e corso Firenze, dove lavoreremo per aumentare in modo consistente le alberature, compatibilmente con le risorse disponibili. Un lavoro concreto, passo dopo passo, per rendere Genova più verde, più resiliente e più vivibile».

Il piano di interventi è coordinato da Aster, che opera in stretta sinergia con gli uffici comunali.

«Si tratta di reimpianti che fanno parte di un quadro di interventi già programmati – ha spiegato Giuliano Pastorino, responsabile del settore verde di Aster –. Stiamo intervenendo in molte zone della città e l’attività proseguirà fino alla fine di aprile, per poi riprendere a ottobre. L’obiettivo è mantenere il numero dei reimpianti superiore a quello degli abbattimenti, come avvenuto negli ultimi anni, così da rendere più nuovo e sicuro il patrimonio arboreo cittadino».