Andersen off: pubblicati i bandi di partecipazione per laboratori e attività

Sono disponibili sul sito della manifestazione www.andersensestri.it i bandi di partecipazione ad Andersen Off 2026, la sezione dell’Andersen Festival (in programma a Sestri Levante dal 4 al 7 giugno prossimi) dedicata alle realtà del territorio. Si tratta di laboratori e attività che arricchiscono l’offerta ludico-educativa dell’Andersen Festival, l’anno scorso sono state quasi una trentina le attività proposte.

Tutte le realtà che operano sul territorio del Tigullio (ricompreso tra i comuni da Portofino a Sestri Levante) e della Val Petronio (Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Moneglia) possono candidarsi.

I bandi come di consueto sono due: uno per la selezione di attività laboratoriali, ludiche e/o letture rivolte a grandi e piccini e uno per attività musicali e di intrattenimento danzante. In entrambi i casi le attività dovranno avere una durata massima di 40 minuti, essere autonome dal punto di vista tecnico, prevedere tempi di allestimento e disallestimento contenuti entro i 30 minuti e garantire l’ingresso gratuito al pubblico.

Le proposte, corredate da scheda illustrativa e curriculum o presentazione del soggetto proponente, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 30 aprile 2026 all’indirizzo andersen@mediaterraneo.it

I soggetti selezionati dalla direzione artistica saranno contattati entro il 15 maggio 2026 per definire gli aspetti logistici.

I bandi sono disponibili sul sito www.andersensestri.it