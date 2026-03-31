Sanità, Niccolò: «Oggi Liguria in linea con il Pnrr, già attivi 8 ospedali su 12»

«La Liguria è in linea con gli obiettivi fissati dal Pnrr sul rafforzamento della sanità territoriale. I dati aggiornati al 31 marzo confermano il rispetto delle scadenze previste a livello nazionale». La afferma l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò commentando i dati dell’Osservatorio Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) sul monitoraggio indipendente sull’attuazione della Missione Salute del Pnrr, aggiornati al 31 dicembre 2025.

A oggi, precisa l’assessore, sono già operative quasi tutte le Case della Comunità delle 32 previste, inoltre, sono già operativi 8 Ospedali di Comunità sui 12 programmati. Venerdì 3 aprile sarà inaugurato anche l’Ospedale della Comunità di Arenzano. Regione Liguria, in accordo con il Ministero della Salute, dovrà certificare entro il 31 maggio l’operatività delle strutture:

«I numeri ci danno ragione e dimostrano in modo chiaro il lavoro che stiamo portando avanti – prosegue Nicolò –. La Liguria sta rispettando gli impegni del Pnrr sulla sanità territoriale, e non stiamo parlando di progetti sulla carta ma di servizi che stanno entrando concretamente in funzione sul territorio, migliorando l’accesso alle cure e alleggerendo la pressione sugli ospedali».