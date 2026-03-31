Porti, Malorgio (Filt Cgil): “Il modello del lavoro portuale passa dalla centralità delle Compagnie”

“Il modello del lavoro portuale passa dalla centralità delle Compagnie” è il messaggio che arriva oggi dal convegno nazionale organizzato dalla Filt Cgil a Genova dal titolo “Lavoro portuale, bene comune. L’importanza dell’articolo 17”.

Per il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio occorre “riaffermare la centralità del lavoro portuale e del pool di manodopera articolo 17 anche di fronte all’avanzare dei cambiamenti che stanno interessando il settore. Di lavoro portuale se ne parla poco e i progetti di riforma dei porti, di cui aspettiamo di conoscere i tempi di avanzamento, parlano poco di lavoro e invece noi abbiamo bisogno che nel Paese se ne parli e in particolare nel settore dei porti”.

Per la Filt Cgil è necessario affrontare temi urgenti come quello del ricambio generazionale, della formazione e della sicurezza, dell’impatto che le nuove tecnologie avranno sul lavoro e sul complesso dei sistemi portuali e del delicato equilibrio tra flessibilità e diritti.

Dopo i saluti è seguita l’introduzione del segretario nazionale Filt Eugenio Stanziale e l’analisi tecnica del settore di Andrea Appettecchia responsabile Osservatorio Logistica e Trasporto Merci di Isfort.

Al centro dell’iniziativa la tavola rotonda dal titolo “L’articolo 17 della Legge 84/94: lavoro, diritti, competitività. Il pool di manodopera come bene comune del sistema portuale italiano”, moderata da Alberto Ghiara giornalista del Secolo XIX, a cui hanno partecipano Stefano Malorgio segretario generale Filt Cgil, Antonio Benvenuti console Culmv ‘Paride Batini’, Luca Grilli presidente Ancip, Alessandro Ferrari Assiterminal Uniport e Agostino Gallozzi Assologistica.

All’iniziativa hanno portato i saluti l’ammiraglio Antonio Ranieri, l’Assessore regionale Alessio Piana, la Sindaca di Genova Silvia Salis, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli, il Presidente di Assoporti Roberto Petri, il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi.