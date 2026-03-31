Pestop (Boccamatta) vince la finale Nord Ovest del Premio Cna Cambiamenti

La startup food-tech innovativa Pestop, oggi Boccamatta, si è aggiudicata la finale del Nord Ovest del Premio Cna Cambiamenti 2026, il concorso nazionale che scopre, premia e sostiene le migliori imprese italiane nate negli ultimi cinque anni che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro.

Negli studi televisivi di Primocanale a Terrazza Colombo hanno presentato la propria idea imprenditoriale le undici startup provenienti da Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta selezionate per la Finale del Nord Ovest del contest. A vincere la sfida è stata l’impresa genovese che ha sviluppato una tecnologia brevettata per automatizzare la produzione del pesto e di pestati stagionali secondo il metodo tradizionale del mortaio.

A valutare le idee innovative è stata la giuria composta da Luca Iaia, responsabile Cna Marketing, Lorenzo Anselmi, presidente Airc Liguria, Michela Bonardo, direttrice Cna Valle d’Aosta, Enrico Vaccarino, presidente Cna Giovani Imprenditori Piemonte, e Alessandro Ferretti, presidente Cna Giovani Imprenditori La Spezia. La giuria ha valutato l’originalità dell’idea imprenditoriale, la capacità di introdurre un cambiamento nel loro settore di attività, nel territorio dove operano o nella comunità che vivono, la capacità di rispondere a bisogni ed esigenze del mercato, l’impatto sociale, culturale, ambientale generato e, naturalmente, la sostenibilità economica.

Oltre all’impresa vincitrice della finale Nord Ovest che parteciperà il prossimo 23 aprile a Roma alla finale nazionale sono state indicate anche tre menzioni: il premio Top Innovation Company all’impresa che si distingue per il più alto grado di innovazione complessiva va alla torinese Altered Materials che sviluppa una tecnologia di nanoincapsulamento biodegradabile, microplastic-free, con rilascio controllato attivato da segnali chimici della pianta, per rendere più efficienti fertilizzanti, biostimolanti e agrofarmaci; il premio Top Digital Company all’impresa che utilizza in modo strategico e avanzato tecnologie digitali è stato consegnato a Story Bards l’azienda sarzanese che crea storyboard per serie tv e cartoni animati internazionali, tra cui Peppa Pig; il premio Social Impact Company all’impresa che genera un impatto positivo sulla comunità e sul territorio in termini sociali, culturali o ambientali è stato assegnato alla Dally Therapeutics che sviluppa Software as Medical Device (SaMD) per la gestione e la prevenzione delle malattie croniche, a partire dal diabete e dalla sindrome metabolica.

Alla finale hanno partecipato portando i propri saluti e interventi: Gattini Gianluca presidente Cna Liguria, Giovanni Genovesio, presidente Cna Piemonte, Andrea Caruso, presidente Cna Valle d’Aosta, Alessio Piana, assessore allo sviluppo economico Regione Liguria, Barbara Banchero, membro di Giunta Camera di Commercio di Genova, Morena Morini in rappresentanza di Mazda sponsor dell’evento e Lorenzo Anselmi, presidente Airc Liguria, partner dell’iniziativa.

«Siamo orgogliosi di aver ospitato in Liguria la finale del nord ovest realizzata in collaborazione con Cna Piemonte e Cna Valle d’Aosta – commenta il presidente Cna Liguria Gianluca Gattini -. Il Premio Cambiamenti negli anni si è consolidato quale principale concorso nazionale di na dedicato a valorizzare le neoimprese italiane che innovano, portano cambiamenti e valorizzano i territori. È fondamentale dare visibilità, fare networking, e sostenere percorsi di crescita e premi in denaro alle startup più promettenti, sostenendo l’imprenditorialità coraggiosa. In un contesto come quello attuale con una situazione globale complessa, nuovi fronti di guerra, difficoltà di fare previsioni e costi energetici variabili, le difficoltà che riscontrano le imprese sono enormi. Per questo è ancora più importante dare spazio e sostenere le idee innovative in grado di guardare a un futuro diverso. Le nuove idee imprenditoriali hanno alla base un’impronta di sostenibilità ambientale e sociale diversa, questa è una delle parti migliori della nostra società: persone in grado di impegnarsi nel realizzare un proprio sogno e progetto per migliorare dal piccolo al grande la vita di tutti. Grazie agli imprenditori che concorrono a questo contest perché ci danno fiducia e speranza».