Liguri in Borsa: Leonardo in forte aumento

Brillante anche Orsero

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borsa

Torna a salire Leonardo  dopo le perdite delle ultime due settimane (-13% circa dal 18 marzo)

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,082 +00% 0,084
Bper Banca 11,135 -1,74% 10,93
Centrale del Latte d’Italia 4,12 -1,90% 4,00
Circle 10,20 +0,00% 10,05
EdgeLab 4,61 -2,33% 4,59
EdiliziAcrobatica 3,90 -0,26% 3,99
Erg 21,96 +0,27% 21,96
Fincantieri 13,08 +0,62% 12,94
Gismondi 1754 1,36 +0,00 1,315
Iren 2,438 -0,33% 2,462
Leonardo 58,04 +4,28% 54,98
Maps 2,46 +1,23% 2,43
Orsero 14,96 +2,61% 14,66
Racing Force 4,35 -1,58% 4,48
Redelfi 10,92 -0,73% 11,00
Rt&L 3,705 -1,07% 3,785
Sanlorenzo 30,80 +0,00% 30,85