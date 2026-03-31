Liguri in Borsa: Leonardo in forte aumento

Torna a salire Leonardo dopo le perdite delle ultime due settimane (-13% circa dal 18 marzo)
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,082
|+00%
|0,084
|Bper Banca
|11,135
|-1,74%
|10,93
|Centrale del Latte d’Italia
|4,12
|-1,90%
|4,00
|Circle
|10,20
|+0,00%
|10,05
|EdgeLab
|4,61
|-2,33%
|4,59
|EdiliziAcrobatica
|3,90
|-0,26%
|3,99
|Erg
|21,96
|+0,27%
|21,96
|Fincantieri
|13,08
|+0,62%
|12,94
|Gismondi 1754
|1,36
|+0,00
|1,315
|Iren
|2,438
|-0,33%
|2,462
|Leonardo
|58,04
|+4,28%
|54,98
|Maps
|2,46
|+1,23%
|2,43
|Orsero
|14,96
|+2,61%
|14,66
|Racing Force
|4,35
|-1,58%
|4,48
|Redelfi
|10,92
|-0,73%
|11,00
|Rt&L
|3,705
|-1,07%
|3,785
|Sanlorenzo
|30,80
|+0,00%
|30,85