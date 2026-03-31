Dalla crisi al rilancio dell’impresa: incontro formativo promosso da Confcommercio La Spezia

Strumenti pratici e conoscenze di base per riconoscere e affrontare tempestivamente eventuali situazioni di difficoltà aziendale

Confcommercio La Spezia, con il patrocinio della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ha organizzato nella Sala Marmori della Camera di Commercio La Spezia un incontro formativo dal titolo “Dalla crisi al rilancio dell’impresa”. L’iniziativa, rivolta a imprenditori, titolari di pmi e collaboratori, aveva l’obiettivo di fornire strumenti pratici e conoscenze di base per riconoscere e affrontare tempestivamente eventuali situazioni di difficoltà aziendale. Un approccio preventivo e informato, superando l’idea che la crisi debba essere affrontata solo nelle fasi più avanzate.

All’evento erano presenti il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, il segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Marco Casarino, il presidente di Confcommercio La Spezia Sergio Camaiora, la responsabile del settore fiscale di Confcommercio La Spezia Giuliana Ginesi, la referente Confcommercio La Spezia dott.ssa Marjana Voja, l’avvocato Stefano Violi e il commercialista Andrea Lambertenghi.

«L’incontro di oggi è stato particolarmente utile perché ha permesso di fare chiarezza su aspetti fondamentali della gestione aziendale alla luce delle nuove normative e in particolare del DLG 14/2019. – dichiara il presidente di Confcommercio La Spezia Sergio Camaiora – Gli interventi dell’avvocato Violi e del commercialista Lambertenghi hanno messo bene in luce come sia sempre più richiesta alle aziende una maggiore precisione nella gestione complessiva della contabilità. A maggior ragione è dunque fondamentale poter contare su una struttura come Confcommercio, un’associazione di categoria in grado di supportare le imprese nella tenuta contabile e di accompagnarle nell’affrontare questo tipo di problematiche.»

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi i principali aspetti della crisi d’impresa, a partire dalla sua definizione e dalle dinamiche che la caratterizzano, con particolare attenzione all’individuazione dei segnali di allarme, tra cui gli indicatori economico-finanziari e le difficoltà nella gestione della liquidità.

«Abbiamo centrato l’obiettivo di questo incontro: offrire agli imprenditori una panoramica completa sulle diverse opportunità disponibili in caso di crisi aziendale – spiega la responsabile del settore fiscale di Confcommercio La Spezia, Giuliana Ginesi – Inoltre ritengo un valore aggiunto l’aver fornito loro alcuni strumenti utili per gestire la crisi. Bisogna capire che la crisi non è sinonimo di fallimento e che, con gli strumenti giusti, è possibile uscirne e rilanciare l’impresa».

Confcommercio supporta gli imprenditori con servizi ad hoc dedicati alla crisi d’impresa: costruzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile “adeguato” atto a rilevare tempestivamente i segnali di crisi e adottare idonee misure per fronteggiarli, analisi bilancio, asset finanziario, previsionale e checklist.

Per ulteriori informazioni è possibile contattarci al numero 0187 5985101 e all’email segreteria@confcommerciolaspezia.it o sarzana@confcommerciolaspezia.it