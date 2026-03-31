Crédit Agricole Italia, si rinnova il Comitato Territoriale Liguria: Andrea Corradino confermato presidente

I nuovi componenti sono Aldo Negri (Gruppo Finsea), Timothy Cosulich (Fratelli Cosulich) e Cristiano Ghirlanda (Euroguarco)

Avviato nel 2019 con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la Banca e le comunità di riferimento, il Comitato Territoriale Liguria di Crédit Agricole Italia ha rinnovato le cariche per il mandato 2026-2028 registrando l’ingresso di nuove figure di spicco dell’economia locale e nazionale.

La guida del Comitato sarà affidata anche per il prossimo triennio ad Andrea Corradino, presidente di Fondazione Carispezia.

I nuovi componenti che entrano a far parte del Comitato sono l’imprenditore Aldo Negri, amministratore delegato del Gruppo Finsea di Genova, realtà leader nella logistica e nel trasporto marittimo, Timothy Cosulich, ceo dell’omonimo gruppo genovese dello shipping, della logistica e del trading su scala internazionale, e Cristiano Ghirlanda, amministratore delegato del gruppo spezzino Euroguarco, specializzato nei sistemi di tenuta e nei materiali isolanti.

Confermati gli altri sette imprenditori che sono: Giovanni Mondini, vicepresidente del Gruppo Erg di Genova attivo nel settore delle energie rinnovabili, Vittoria Gozzi, presidente di Wylab, incubatore italiano focalizzato sull’innovazione imprenditoriale, Alberto Remondini, amministratore delegato del Gruppo genovese della logistica Marcevaggi, Cristina Santagata, amministratore delegato dell’omonima azienda di Imperia noto produttore di olio di oliva, Costanza Musso, amministratore delegato del Gruppo genovese Grendi attivo nei trasporti marittimi e nella logistica, e Giorgia Bucchioni, amministratore delegato della Lardon, tra i principali attori della portualità spezzina.

Dalla sua nascita, il Comitato Territoriale Liguria, oltre ad aver sostenuto varie iniziative di carattere sociale e culturale del territorio, ha affiancato Faros, l’acceleratore dedicato alla Blue Economy, promosso da Cdp Venture Capital con partner territoriali e scientifici; il progetto, oggi giunto alla quarta edizione, è finalizzato a promuovere un’economia del mare a sostegno di uno sviluppo resiliente, innovativo e sostenibile. Nelle prime tre edizioni ha accelerato 32 start up.

Sempre in Liguria, nel 2024 e nel 2025 il Comitato Territoriale ha promosso “Energia e Innovazione – Dal sapere al fare impresa”, un programma che sostiene e promuove la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e della digitalizzazione nato per coinvolgere e supportare i giovani talenti e migliorarne le competenze manageriali ed imprenditoriali.

In foto: da sinistra, Aniello Apicella, Costanza Musso, Aldo Negri, Vittoria Gozzi, Cristina Santagata, Stefania Contestabile, Andrea Corradino, Cristiano Ghirlanda, Barbara Forlino, Vincenza Ricca, Giorgia Bucchioni, Giovanni Mondini.