Circle Group: eXyond perfeziona l’acquisizione di QMap

Circle Group rende noto che la controllata eXyond ha perfezionato un’operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di QMap, società italiana attiva nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate in ambito Gis (Geographic Information System) e Intelligent Transport Systems (Its).

La società oggetto dell’operazione sviluppa prodotti e servizi in logica IoT, realizzando soluzioni rivolte sia al mondo business sia alla pubblica amministrazione, disponibili in modalità on premises e as-a-service, e rappresenta un operatore altamente specializzato nell’ambito dell’infomobilità e degli analytics applicati ai settori dei trasporti e della logistica.

La società ha registrato ricavi pari a circa 1,4 milioni di euro nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, in crescita rispetto all’esercizio precedente (circa +17%), un ebitda di circa 0,3 milioni di euro (ebitda margin pari a circa il 21%), un utile netto pari a circa 140 mila euro, posizione finanziaria netta sostanzialmente neutra al 31/3/2026.

L’operazione prevede un corrispettivo complessivo per cassa articolato in tre tranche: una prima pari a circa 0,86 milioni di euro corrisposta alla data odierna, una seconda pari a 0,29 milioni di euro da corrispondersi entro il 30 settembre 2026, a valle della chiusura del primo semestre 2026, e una terza tranche, da corrispondersi entro aprile 2027, fino a circa 0,36 milioni, comprensivo di una componente fissa e una componente variabile (earn-out) legata al raggiungimento di specifici obiettivi economico-finanziari nei 12 mesi di riferimento (e con parziale pagamento in azioni Circle spa).

Dal punto di vista strategico, l’acquisizione consente di rafforzare ulteriormente il posizionamento di eXyond nei servizi avanzati di infomobility e nelle soluzioni telematiche, valorizzando le sinergie industriali e commerciali già esistenti tra le due realtà e ampliando l’offerta del Gruppo nei modelli evoluti di infomobilità real-time, negli analytics avanzati applicati ai settori porti, trasporti e logistica e nello sviluppo di nuovi mercati ad alto potenziale tecnologico.

L’integrazione della società acquisita permetterà inoltre di accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative basate su dati, interoperabilità e piattaforme digitali, contribuendo all’evoluzione dei servizi offerti dal Gruppo lungo l’intera catena logistica.

Alexio Picco, managing director di Circle e consigliere di amministrazione di eXyond commenta: «Questa operazione è un passaggio naturale nel piano di sviluppo industriale di eXyond, permettendoci di integrare competenze altamente specialistiche e tecnologie già completari al nostro ecosistema. Il rafforzamento nell’ambito infomobility e analytics ci consentirà di sviluppare soluzioni sempre più avanzate e data-driven a supporto della trasformazione digitale dei sistemi di trasporto e della logistica».

«Questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Gruppo, rafforzando le competenze in ambito infomobility e analytics e consolidando un’integrazione industriale già avviata – dichiara il presidente e ceo di Circle Group Luca Abatello – . L’acquisizione si inserisce pienamente nella strategia di sviluppo delineata dal piano industriale Connect 4 Agile Growth, con l’obiettivo di creare ecosistemi digitali sempre più connessi, scalabili e orientati all’innovazione».