Borse europee in netto rialzo, scommettono su una svolta nel conflitto in Medio Oriente

Le Borse europee considerano sempre più probabile una svolta nel conflitto tra Usa e Iran e oggi hanno chiuso in netto rialzo, Milano (+1,11%) in testa. Madrid segna +0,47%, Londra +0,48%, Francoforte +0,52%, Parigi +0,57%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 91 punti (variazione -4,08%, rendimento Btp 10 anni +3,91%, rendimento Bund 10 anni +3,00%)

Piazza Affari

A Milano forte recupero di Leoanrdo (+4,28%) dopo il trend ribassista dei giorni scorsdi. Brillante anche Prysmian (+4,02%). In coda Buzzi (-0,92%).

Valute

In rialzo l’euro a 1,1520 dollari (da 1,145 alla vigilia) e 183,17 yen (183,00). Dollaro/yen a 159,03. Continua a salire l’oro che è a 4.610 dollari l’oncia nel contratto spot (+2,1%).

Energia

Torna a salire il greggio con il Brent che guadagna piu’ del 5%, sopra i 118 dollari al barile, e il Wti sopra i 103 dollari (+0,8%). Il gas ad Amsterdam scende dell’8% a circa 50,5 euro al MWh