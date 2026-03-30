Uil Pensionati: Alba Lizzambri rieletta segretaria generale per la Liguria

Alba Lizzambri è stata rieletta oggi segretaria generale Uil Pensionati Liguria dal III Congresso regionale.

La segreteria sarà così composta: Alba Lizzambri, Giuseppina Galimi, Roberto Gambetti, Alfonso Pittaluga, Marco Rossi, Giacomo Vernazza. Tesoriere Marcello Notari.

Il sindacato dei pensionati della Uil è critico sulla riforma sanitaria regionale per il confronto tardivo e la centralizzazione che allontana i presidi dall’entroterra. La Uilp segnala anche i rischi dell’aumento della spesa privata, 878 euro pro capite l’anno in Liguria, e la carenza di medici e del personale sanitario.

«In una regione dove si contano 276,6 anziani ogni 100 giovani e l’età media sfiora i 50 anni – dichiara Pizzambri – la Uil Pensionati chiede istituzioni più presenti su sanità, servizi sociali e sicurezza. Al centro la proposta di fare della longevità una risorsa: più contrattazione sociale con Comuni e Regione, integrazione sociosanitaria, sostegni alla domiciliarità, progetti di invecchiamento attivo e valorizzazione. La Uilp ribadisce contrarietà all’autonomia differenziata e chiede rivalutazioni pensionistiche eque, detassazioni e politiche di inclusione, anche attraverso un servizio civile degli anziani».