Genova, al Centro del Riuso di via Bologna inaugurato un impianto fotovoltaico

Al Centro del Riuso e del Riparo di via Bologna, a Genova, nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo impianto fotovoltaico a servizio della struttura. Un intervento che consentirà di produrre energia pulita, contribuendo a rendere ancora più sostenibili le attività del centro e a rafforzare il modello dell’economia circolare sul territorio.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito della “Festa di Primavera”: una giornata aperta alla cittadinanza dedicata al riuso, alla sostenibilità e alla promozione di nuovi modelli di consumo. Il taglio del nastro è stato effettuato dal presidente di Assoutenti Liguria Furio Truzzi, insieme all’assessora all’ambiente del comune di Genova Silvia Pericu.

L’evento, organizzato da Assoutenti in collaborazione con il Civ San Teodoro e tRiciclo, ha visto la partecipazione di cittadini e famiglie, con attività dedicate anche ai più piccoli. Nel pomeriggio si sono svolti uno swap party per l’infanzia, a cura di tRiciclo, e momenti di animazione.