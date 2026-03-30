Costa Crociere apre a Genova il Punto viola e il Customer Lab

Costa Crociere ha presentato nella sua sede di piazza Piccapietra a Genova due nuove iniziative che esprimono impegno sociale, culturale e di innovazione: il Punto Viola, presidio di valore sociale realizzato in collaborazione con DonnexStrada nel welcome desk della sede, e il nuovo Customer Lab, spazio di lavoro e sperimentazione aperto al dialogo con le realtà del territorio.

Con l’attivazione del Punto Viola, la sede di Costa Crociere entra a far parte di una rete nazionale promossa dall’Associazione “DonnexStrada”, con l’obiettivo di offrire sul territorio un luogo di riferimento aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dotato della sensibilità e degli strumenti necessari per accogliere, ascoltare e supportare chi si trova in situazioni di difficoltà, offrendo orientamento e primo aiuto. Un presidio che rafforza il ruolo di Costa Crociere come attore responsabile e attento alle comunità in cui opera, promuovendo valori di sicurezza, inclusione e supporto concreto.

«Il Customer Lab e il Punto Viola sono due spazi diversi ma complementari, che raccontano il modo in cui Costa Crociere intende essere parte attiva della Città di Genova − dice Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere − da un lato l’innovazione, la connessione e l’energia creativa; dall’altro l’attenzione alle persone e al loro benessere. Portiamo così a terra un modello di apertura e condivisione che già viviamo a bordo delle nostre navi, creando valore non solo economico ma anche sociale nelle comunità dove siamo presenti».

Accanto al Punto Viola, Costa Crociere inaugura anche il nuovo Customer Lab, uno spazio contemporaneo e “trasparente” affacciato su piazza Piccapietra, concepito come laboratorio di lavoro e sperimentazione che va ad integrarsi con la piazza e le aree adiacenti. Uno spazio che si apre anche a momenti di incontro di altre realtà del territorio, come per esempio incontri, mostre d’arte o presentazioni di progetti editoriali. Le ampie vetrine rendono visibile ciò che accade all’interno, rafforzando il rapporto con il quartiere e contribuendo a trasmettere un messaggio concreto: qualità, cura ed energia creativa che possono essere da stimolo per tutti coloro che transitano nella zona.

«Creare spazi che mettano le persone al centro è una scelta concreta, non solo un principio − dice Paolo Tolle, Chief Hr Officer di Costa Crociere − il Customer Lab e il Punto Viola sono espressione dei nostri valori e nascono con questo spirito: offrire luoghi che favoriscano ascolto, cura e partecipazione, e che rendono concreto ogni giorno, il nostro impegno verso le persone e il territorio».