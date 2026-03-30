Ciclovia Tirrenica: dal 3 aprile aperto il tratto tra Diano Marina e Cervo

Sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone oggi a Cervo, insieme al sindaco Natalina Cha e ai primi cittadini di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi e San Bartolomeo al Mare, Filippo Scola, in vista dell’apertura prevista il 3 aprile, prima delle festività di Pasqua, del tratto di Ciclovia Tirrenica che collega i tre borghi, nell’ambito del lotto prioritario di cui Regione Liguria è soggetto attuatore.

Regione Liguria ha acquisito il collaudo dell’infrastruttura, che quindi è pronta ad accogliere cittadini, turisti e cicloamatori già in occasione del primo ponte di primavera, quello pasquale. Le ultime finiture verranno completate con la pista ciclabile già aperta e poi a maggio si svolgerà l’inaugurazione ufficiale.

Il nuovo tratto permette di attraversare i centri abitati di Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo e arrivare fino al confine con Andora, per un totale di circa 7 chilometri e un investimento complessivo a valere sui Fondi Strategici Regionali, Pnrr e Fsc di circa 9,5 milioni di euro.

«Con l’apertura di questo nuovo tratto della Ciclovia Tirrenica compiamo un ulteriore passo verso la realizzazione di un’infrastruttura strategica – commenta Giampedrone – che si svilupperà lungo tutta la Liguria. L’esito positivo del collaudo ci consente di mettere a disposizione, già nei prossimi giorni e in tempo per il ponte pasquale, il percorso che unisce questi borghi, offrendo a cittadini e visitatori un’opportunità straordinaria per vivere il nostro litorale in modo sostenibile. Si tratta di un tassello che porterà al completamento di tutti i lotti, compreso il tratto dianese, entro il mese di giugno. Parliamo di un intervento realizzato e finanziato da Regione Liguria, che procede in linea con i tempi previsti e con gli obiettivi del Pnrr. Un’infrastruttura turistica che punta a realizzare una grande via di collegamento sostenibile tra il Ponente e il Levante ligure, con ricadute positive non solo sotto il profilo ambientale e paesaggistico, ma soprattutto sul comparto turistico”.

«Abbiamo scelto l’ex stazione ferroviaria di Cervo − aggiunge Cha − insieme ai sindaci di Diano Marina e San Bartolomeo al Mare, come luogo simbolico per la firma degli atti, affacciato su uno dei tratti più suggestivi della ciclovia. Un risultato raggiunto in tempo per Pasqua, che consentirà a residenti e turisti di percorrere il tratto tra Andora e Diano Marina. Un intervento frutto del lavoro condiviso tra Regione Liguria, Comuni e tecnici, portato a termine nei tempi previsti per un’opera strategica in funzione del territorio».

«Grazie all’eccezionale lavoro di squadra tra Regione Liguria, uffici, ditte e maestranze comunali, in sinergia con i sindaci Lina Cha e Filippo Scola e l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, stiamo per aprire il tratto ‘Golfo Dianese’ della Ciclovia Tirrenica Riviera dei Fiori − afferma il sindaco di Diano Marina, Za Garibaldi − sebbene alcuni lavori di finitura siano ancora in corso, la fruibilità del percorso è garantita prima di Pasqua, due mesi prima dello scadere dei termini. Questa infrastruttura rappresenta un passo significativo per lo sviluppo turistico e la valorizzazione del nostro Golfo Dianese: non vediamo l’ora di arricchire la nostra promozione del turismo lento, all’insegna di sostenibilità e consapevolezza».

«L’apertura della ciclovia per Pasqua é un traguardo che ci rende orgogliosi perché sono stati accelerati i tempi per renderla fruibile a turisti e residenti − dichiara Scola − naturalmente un doveroso ringraziamento va all’assessore regionale Giampedrone, suo staff e alla Regione stessa. Più avanti fisseremo una data con gli altri comuni del golfo per una inaugurazione ufficiale ma al tempo stesso proseguiranno anche gli interventi strettamente collegati alla ciclabile. Ci sono infatti diversi progetti come un’uscita a nord e a sud di via del Santuario. Ma certamente accogliamo con gioia l’apertura della pista ovviamente dopo i dovuti collaudi per ragioni di sicurezza»

La Ciclovia Tirrenica costituisce, nel suo insieme, il collegamento ciclabile tra Ventimiglia e Roma. In Liguria coinvolgerà 77 Comuni e tre aree protette: il lotto prioritario ligure è stato finanziato tramite un investimento complessivo di oltre 30 milioni di euro tra fondi regionali, ministeriali e del Pnrr.