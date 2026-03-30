Borse europee spinte dalle dichiarazioni di Trump su trattative Usa-Iran chiudono in rialzo

Le Borse europee tra le numerose e spesso contrastanti dichiarazioni di Donald Trump oggi sembra abbiano dato credito a quelle per cui tra Usa e Iran sarebbero in corso serie discussioni e hanno chiuso in netto rialzo, anche se i prezzi del petrolio continuano a salire. Milano segna +1,02%, Madrid +0,99%, Parigi +0,92%, Londra +1,61%, Francoforte +1,18%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 95 punti (variazione -2,22%, rendimento Btp 10 anni +3,98%, rendimento Bund 10 anni +3,03%).

Piazza Affari

A Milano si sono collocati in testa al listino principale Ferrari (+4,17%%), Terna (+3,43%), Nexi (+3,37%). In rialzo gli energetici. In coda St (-2,0%)

Energia

Salgono i prezzi del petrolio, i future sul Brent viaggiano a 112,8 dollari al barile (+0,2%), e quelli sul Wti a 102,6 dollari (+2,9%) e il gas Ttf ad Amsterdam è tornato a 54,8 euro al megawattora (+1,3%).

Valute

Euro in calo a 1,145 dollari (-0,5%). L’oro spot è in lieve rialzo a 4.531 dollari l’oncia (+0,8%)