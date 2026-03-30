Comune di Sarzana: pubblicato il bando affitti 2026

Il Comune di Sarzana ha pubblicato il nuovo bando affitti che raddoppia, con fondi di bilancio, le risorse messe a disposizione dalla Regione Liguria. Complessivamente ammonta a 51.000 euro lo stanziamento economico a disposizione delle famiglie che vivono situazioni di difficoltà e che si apprestano a inoltrare domanda per sostegno al pagamento del canone di locazione.

Il bando, con tutte le specifiche per la partecipazione, è stato pubblicato oggi, 30 marzo. Le domande dovranno pervenire entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di oggi.

Si ricorda che, tra i requisiti richiesti, è previsto un contratto di locazione regolarmente registrato con un canone annuo massimo di 8.400 euro e un valore Isee di 16.700 euro. Tutti i dettagli sono disponibili nel testo completo del bando a questo link.

Le domande potranno essere presentate all’ufficio protocollo. I moduli potranno esseri ritirati all’Urp.