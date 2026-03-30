Aurelia Bis Savona, Anas ha firmato il contratto con una nuova impresa

«Abbiamo appreso dall’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, che è stato firmato il contratto con la nuova impresa incaricata di concludere le opere dell’Aurelia Bis». A dare la notizia dell’imminente ripartenza dei lavori all’infrastruttura del Ponente è il sindaco di Savona Marco Russo.

«È una buona notizia che aspettavamo da tempo – ha aggiunto -. Ora però attendiamo una convocazione da parte di Anas, perché ci sono due punti estremamente importanti da approfondire: il cronoprogramma dei lavori per individuare un tempo certo, ma anche stretto, di conclusione dell’infrastruttura che ponga fine a questa annosa vicenda; attuazione delle opere di sistemazione del cantiere che abbiamo chiesto per ridurre l’impatto sui quartieri di Valloria e La Rusca. Ringrazio Anas che, finalmente, dimostra solerzia, ma anche voglia di coinvolgere i Comuni. Confidiamo che ciò continui fino alla conclusione dell’opera».