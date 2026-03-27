Aperto il Waterfront Mall a Genova. Obiettivo tra i 4 e i 6 milioni di visitatori all’anno

Ha aperto ufficialmente al pubblico il Waterfront mall di Genova, il discusso distretto commerciale tematico dentro il Palasport. Un esordio molto affollato con lunga coda ordinata dei genovesi all’esterno ancor prima dell’apertura ufficiale.

Circa 27.000 mq superficie agibile, e con circa 15.000 mq superficie di vendita per il Waterfront mall che ospita circa 70 negozi, oltre a 19 unità Food & Beverage con un’offerta commerciale tra fashion, sport, beni per la casa e la persona, servizi, ristorazione, abbigliamento, leisure, il supermercato Coop e molto altro. Di tematico, in effetti, c’è poco alla luce di quello che si vede all’interno (l’elenco dei negozi è in fondo all’articolo, nella gallery).

“Il mall − si legge nella nota di presentazione − nasce con l’obiettivo di creare un luogo contemporaneo dedicato allo shopping, alla ristorazione e al tempo libero, integrato con gli spazi pubblici della città e affacciato sul mare ed è stato progettato per riconnettere la zona al centro cittadino e per presentarsi come polo urbano di riferimento nel settore lifestyle e intrattenimento che ospiterà momenti di socialità ed eventi, contribuendo alla trasformazione del Waterfront in una nuova destinazione per cittadini e visitatori”.

L’architettura del centro, tra materiali e vetrate, permette l’utilizzo dell’illuminazione naturale in molte parti del mall.

L’area food & beverage con terrazza esterna si affaccia con vista mare sul porto. Le arcate lignee caratterizzano la nuova struttura al primo piano.

Il Waterfront Mall, esclusa la parte del supermercato Coop, è di Genova Retail, acquisita dalla società veicolo Genova Sviluppo (entrambe con sede a Milano), quest’ultima promissorio acquirente della Cds Waterfront, la società che si è occupata della parte edilizia. Giorgia Dalle Fratte, lunga esperienza nel real estate con Cushman & Wakefield, tra i leader globali nei servizi immobiliari, ma anche in Nhood Services Italy, società internazionale di servizi immobiliari specializzata nel commercial real estate e poi in Realia brokers società leader nel settore dell’intermediazione immobiliare, è a.d. di Genova Sviluppo: «Oggi è aperto il 70% di locali commerciali, in totale sono 70 attività di cui 19 di ristorazione che sono dislocate al piano zero e uno. Il secondo piano invece sarà dedicato a una parte di servizi leisure e sport. Sono 800 le persone che trovano occupazione qui, senza contare tra l’altro tutti quelli che hanno lavorato per aprire questo distretto, che è commercializzato praticamente al 100%. Da oggi in un paio di settimane vedremo già il raggiungimento di quasi il 90% dei negozi».

La Genova Sviluppo attende un maggiore utilizzo del Palasport come traino: «C i piacerebbe anche poter collaborare con il Palasport perché è all’interno della nostra galleria quindi che possa poi nascere una sinergia tra noi, con le nostre attività commerciali, e tutto quello che poi sarà effettivamente realizzato all’interno del Palasport».

L’obiettivo del primo anno è di raggiungere almeno 4 milioni di visitatori, per poi raggiungere i 6 milioni: «O nestamente a me non piace mai andare a sparare numeri troppo alti − dice Dalle Fratte − sono una persona molto concreta e per un distretto di queste dimensioni con a oggi due piani dedicati al commercio credo che raggiungere poi a regime 6 milioni di visitatori all’anno sia veramente un buon obiettivo che sta anche nella media di quello che poi è il mercato a oggi dei centri commerciali».

I parcheggi sono già operativi, circa 750 posti auto su due livelli: «Abbiamo in previsione per il weekend di poterli dare gratuitamente dopodiché ci sarà comunque una gestione a pagamento del parcheggio».

La sindaca Silvia Salis commenta: «È importante che questo luogo, sul quale c’è stato un grande investimento, funzioni e funzioni bene. Sapete anche tutti gli sforzi che stiamo facendo per il Palasport e quindi per l’area sportiva. Anche il grande evento che ospiteremo a fine maggio della pallavolo. Quindi stiamo facendo di tutto per far sì che questo investimento sia soddisfacente ed evolva in modo gratificante sia chi ha investito qui, in tutti i sensi, sia chi ci vuole venire a vivere, sia chi vuole venire a passarci il tempo libero. Per cui come amministrazione ringrazio anche l’assessore Beghin e l’assessore Ferrante che sta lavorando alle questioni del parco di Levante, del parco di Ponente e dell’ascensore in modo da renderlo pienamente attivo».

Salis annuncia che a giugno sarà pronto il parco di piazzale Kennedy e poi andrà a bando quest’estate il parco di Ponente e l’ascensore.

In dirittura d’arrivo anche i lavori alla Casa della Vela: « Ho incontrato personalmente il presidente della Fiv Francesco Ettorre qualche giorno fa − racconta Salis − s tiamo andando avanti con i lavori. È molto interessante per loro avere qua un punto non solo d’appoggio, ma dove organizzare dei grandi eventi sportivi internazionali. Mi ha portato a conoscere il presidente della federazione internazionale che ha intenzione di portare a Genova degli eventi importanti e su questo lavoreremo, ovviamente».

Per quanto riguarda invece la struttura ricettiva Salis fa sapere che s tanno terminando le ultime autorizzazioni urbanistiche per l’hotel di lusso della catena Sofitel.

Non è tutto rose e fiori, i commercianti dei dintorni non sono contenti: «I commercianti sono giustamente intimoriti − specifica Tiziana Beghin, assessore al Commercio del Comune di Genova − da quello che avrebbe dovuto essere in origine un parco tematico con un interesse sovraregionale e invece per via delle autorizzazioni concesse precedentemente è di fatto un centro, seppur molto bello, generalista. Quindi noi chiaramente oggi, come ha detto la sindaca, lavoriamo affinché questo centro abbia successo, ma soprattutto lo abbia in termini di un’attrattività sovraregionale, anche grazie a eventi importanti come il quadrangolare del volley che possa attirare persone che arrivino da fuori regione. Perché è chiaro che questa è una città che non cresce né da un punto di vista numerico né da un punto di vista della capacità salariale dei suoi cittadini ormai da anni. Ed è evidente che aumentare l’offerta commerciale non può che essere fondamentalmente la spartizione di una torta. Noi stiamo cercando di lavorare per aumentare soprattutto la domanda con nuove persone, nuovi flussi commerciali, nuovi flussi turistici che possano andare a riempire questi spazi vuoti».

I commercianti hanno chiesto parcheggi in centro: «La parte sui parcheggi − aggiunge Beghin − è all’esame da decadi, noi lavoriamo per migliorare la vita dei nostri commercianti e vigileremo affinché il tessuto commerciale sia sempre protetto».

Per la Coop si dovrà aspettare maggio

In Waterfront Mall c’è anche la Coop. Roberto Pittalis, direttore di Coop Liguria, annuncia: «Ci siamo con orgoglio e ci siamo perché crediamo fortemente in questo progetto che andrà a rivalutare una delle aree più belle della nostra Genova e pensiamo che sarà un’area che darà lustro a Genova, nella regione ma anche a livello nazionale. È un posto che teniamo a valorizzare con quelle che sono le eccellenze del territorio. Quindi una fortissima presenza di produttori della Liguria che nel nostro supermercato avranno degli spazi privilegiati nel quale mostrare i loro prodotti. Noi saremo presenti con un supermercato da 1500 metri. Abbiamo il vantaggio di aver costruito negli scorsi 80 anni un rapporto privilegiato con tutti i territori e con tutti i produttori della Liguria e questo ci permette di affrontare questa sfida guardando con serenità al futuro in quella che sarà una delle realizzazioni più belle che ci saranno a Genova nei prossimi anni». Metà maggio la data di apertura con 50 dipendenti altamente qualificati proprio sulle eccellenze del territorio.

Orari di apertura Waterfront mall

Negozi

lunedì – domenica: 9.00 – 21.00

Supermercato Coop

lunedì – domenica: 8.00 – 21.00

Ristorazione

lunedì – giovedì: 9.00 – 23.00

venerdì – domenica: 9.00 – 24.00

Entertainment

lunedì – domenica: 9.00 – 23.00

sabato: 9.00 – 24.00