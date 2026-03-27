Tigullio Design District 2026: il programma della quinta edizione, dal 20 al 26 aprile

Dal 20 al 26 aprile 2026 torna nel Golfo del Tigullio la quinta edizione del Tigullio Design District -Tdd, manifestazione internazionale di design “fronte mare” e partner del Fuorisalone di Milano: una piattaforma che unisce il territorio del Golfo del Tigullio in una kermesse diffusa, che connette territori, comunità e professionisti che guardano al futuro.

Protagonisti sono i settori dalla nautica con i cantieri, materiali innovativi alle tecnologie sostenibili, dagli accessori ai sistemi, fino al mondo outdoor tra arredo urbano e paesaggio, con un’attenzione crescente alla transizione ecologica e alla ricerca. Accanto a questo il lifestyle ben rappresentato nel Golfo del Tigullio che attraversa moda, interior design, yacht design e molto altro ampliando lo sguardo verso nuove contaminazioni disciplinari.

Sette le città coinvolte, insieme alle loro frazioni, in un’edizione di crescita per il Tdd, ideato e promosso dall’associazione culturale Liguria Design. Da Portofino a Santa Margherita Ligure, da Rapallo a Zoagli, da Chiavari a Lavagna fino a Sestri Levante, l’intera riviera si trasforma in un palcoscenico diffuso. Piazze storiche, palazzi, caruggi, marine e baie sul mare ospitano conferenze, talk, esposizioni e performance. Scuole, centri culturali, strutture ricettive, showroom e studi professionali aprono le porte in via straordinaria, consolidando il format open space che contraddistingue il District.

Anche quest’anno Tdd accoglie realtà internazionali, nazionali e locali del settore design, rafforzando il proprio ruolo di hub regionale per design e creatività, dove il progetto è protagonista per guardare al futuro. Il Tigullio Design District è stato riconosciuto e inserito tra gli eventi della giornata del Made in Italy dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il Golfo del Tigullio diventa così un laboratorio a cielo aperto dove designer, imprese, studenti e istituzioni si incontrano tra cultura, formazione e networking. Una settimana dinamica e trasversale, pensata per cittadini, turisti, professionisti e giovani talenti, che trasforma il territorio in un ecosistema creativo capace di generare connessioni e opportunità che si sviluppano di anno in anno.

«La scelta di programmare il Tigullio Design District nelle stesse date della Milano Design Week – afferma Davide Conti, presidente dell’associazione culturale Liguria Design e direttore creativo del Tdd – nasce da una visione chiara: non sovrapporsi, ma ampliare il racconto del design italiano. Vogliamo offrire al panorama ligure, nazionale e internazionale un nuovo punto di vista, complementare e strategico, capace di dialogare con Milano e al tempo stesso di esprimere una forte identità territoriale. L’obiettivo è consolidare il primo evento internazionale di design della Liguria e rafforzarne il posizionamento nel sistema-design europeo».

Tdd si pone all’ interno di un sistema più ampio che dialoga con Genova – sede del Salone Nautico Internazionale, dell’Università e di importanti di design e realtà cantieristiche – e con La Spezia, Città Creativa Unesco per il Design e il suo territorio, con le Cinque Terre, i poli di ricerca, la formazione e le eccellenze produttive legate al mare.

«Il Levante Ligure, da Genova al Golfo del Tigullio fino a La Spezia, può proporsi al mondo come un’unica piattaforma dedicata alla blue economy e blue culture – dice Conti – un luogo dove fare ricerca, formarsi, progettare e produrre eccellenza, ma anche vivere esperienze culturali e di business in uno scenario unico. Tigullio Design District vuole essere una risposta concreta e contemporanea: uno spazio che valorizza anno dopo anno le realtà esistenti, stimola nuove energie imprenditoriali e crea occasioni di incontro e crescita. Perché la vera domanda oggi è: Dove va il Design? Noi crediamo che il design e quindi il futuro vada dove esistono visione, identità e capacità di fare sistema». Il tema dell’edizione 2026 “Dove va il Design” è una riflessione collettiva sulle direzioni future del progetto, tra innovazione tecnologica, responsabilità ambientale e nuovi modelli sociali.

La manifestazione gode del patrocinio di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Camera di Commercio di Genova, Cna Genova e di tutti i sette Comuni coinvolti da Portofino a Sestri Levante. Confermata inoltre la partnership con il Fuorisalone di Milano, oltre alle centinaia di partnership in Italia e nel mondo. Questa edizione vede anche l’ inizio della partnership come Official Coffee Partner con Covim, nota azienda locale, famosa nel mondo nella produzione e distribuzione di miscele di caffè di alta qualità per il settore horeca e domestico, simbolo della tradizione espresso italiana.

Tigullio Design District 2026

Per un’intera settimana, Tdd26 propone un calendario articolato di mostre, forum, incontri, workshop e laboratori dedicati anche agli studenti delle scuole accreditate, rafforzando la vocazione formativa dell’evento. Tutti gli appuntamenti saranno consultabili sul sito ufficiale tigulliodesigndistrict.com e sui canali social della manifestazione (Instagram @tigulliodesigndistrict – @liguriadesign).

Un successo che si rinnova dal 2022 con numeri e attenzioni in continua crescita. Diciannove le organizzazioni mondiali del Design già partner, ultima aggiuntasi ai partner la NewYorkCxDesign e sedici i Country Ambassadors che promuovono il Tigullio Design District a livello mondiale, ognuno nei propri paesi di appartenenza. Oltre cento tra partner internazionali e locali. Più di sessanta media partner accreditati per seguire il ricco programma sia in loco che dal mondo.

L’articolato calendario della settimana Tdd26 prevede, tra gli altri, il lancio del Blue Hub che vedrà protagonisti i cantieri del Golfo del Tigullio, l’ esposizione di una delegazione di 40 designer provenienti dal Perù organizzata dalla Lima Design Week International, una sfilata curata da Morena Mazzari, una nuova edizione del Forum di Liguria Design, Il workshop design tra terra e mare sviluppato con 6 scuole del Tigullio, quattro grandi appuntamenti rivolti alla nautica co-organizzati con Lega Navale Italiana denominati “Design 4 Future”, l’ evento del “Best Shop” 2026, la sedia leggera di Chiavari e molto altro.

A questo link il programma dei principali eventi del Tigullio Design District 2026.