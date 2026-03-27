Rapallo, assunzioni per istruttori di polizia municipale

La Città di Rapallo annuncia l’indizione di un concorso pubblico, per esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di istruttori di polizia municipale (area degli istruttori, Ccnl, comparto funzioni locali).

L’iniziativa rientra nel piano di potenziamento dell’organico del corpo di polizia municipale, con l’obiettivo di garantire un controllo sempre più capillare del territorio e una maggiore sicurezza per i cittadini e i turisti, specialmente in vista dei periodi di maggiore afflusso.

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi:

Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale).

Età: Aver compiuto i 18 anni.

Patenti: Possesso della patente di guida di categoria B (se rilasciata prima del 26/04/1988) oppure patente A e B (se rilasciate dopo tale data).

Idoneità psico-fisica: Possesso dei requisiti necessari per il porto d’arma e per lo svolgimento delle funzioni di agente di pubblica sicurezza.

Il concorso prevede lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, che verteranno su materie fondamentali quali il codice della strada, il diritto amministrativo e penale, la legislazione sugli enti locali e le norme in materia di polizia urbana e annonaria.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento “inPA” (disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it). Per l’accesso è necessario il possesso di credenziali Spid, Cie, Cns o e Idas. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per le ore 12:00 del giorno 11 aprile 2026.

Il testo integrale del bando, contenente tutti i dettagli sulle prove d’esame, i criteri di valutazione e i titoli di preferenza, è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Rapallo nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” e sul portale inPA.