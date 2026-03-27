Comune di Alassio, approvato rendiconto 2025: avanzo disponibile oltre 3,8 mln

Il Consiglio comunale di Alassio ha approvato ieri, con votazione favorevole da parte della maggioranza e l’astensione dei consiglieri di opposizione, il rendiconto 2025 presentato dall’assessore al Bilancio Patrizia Mordente.

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 sfiora i 17 milioni di euro. Di questa cifra, la parte effettivamente utilizzabile ammonta a 3,8 milioni di euro, “una risorsa significativa che l’Amministrazione potrà destinare nei prossimi mesi a interventi strategici per il territorio”, scrive il Comune in una nota.

Il rendiconto evidenzia inoltre un volume complessivo di attività pari a oltre 56,4 milioni di euro tra accertamenti e impegni, a conferma della capacità operativa dell’Ente. Sul fronte della liquidità, il saldo di cassa finale si attesta a 15,1 milioni di euro. La diminuzione rispetto all’anno precedente, superiore ai 3 milioni, è legata principalmente alle anticipazioni sostenute per interventi finanziati dal Pnrr e per opere di protezione civile sul litorale, per le quali sono attesi rimborsi per circa 6 milioni di euro.

La gestione dei crediti e dei debiti registra residui attivi per 23,9 milioni di euro e residui passivi per 18,7 milioni, mentre il risultato complessivo si compone anche di 8,9 milioni di euro accantonati, in larga parte destinati al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo contenzioso, oltre a 2,65 milioni vincolati e 1,6 milioni destinati agli investimenti. Di questi ultimi, 614 mila euro sono destinati all’atto finale di asservimento del nuovo parcheggio pluripiano che sorgerà nell’area comunemente denominata “La Piccola”, posta a fianco della stazione ferroviaria; il restante milione di euro deriva dal lascito testamentario della benefattrice dott.ssa Carolina Bianchi, che il Comune si è fatto carico di onorare, su designazione della Fondazione Airc, destinataria dello stesso, con l’obiettivo di realizzare quattro nuovi alloggi destinati agli anziani.

«Il rendiconto appena approvato – dichiara l’assessore al Bilancio Patrizia Mordente (in foto) – evidenzia concretamente l’impegno dell’Amministrazione comunale, confermando una gestione finanziaria equilibrata e prudente. Il quadro complessivo, estremamente positivo, rafforza le basi per programmare interventi importanti per il territorio e continuare a investire nello sviluppo della città, mantenendo alta l’attenzione su servizi, welfare e opere pubbliche».