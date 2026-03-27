Borse europee, avvio in cauto rialzo e brusca virata in negativo

Trump ha scritto su Truth che la tregua dei bombardamenti in Iran è estesa fino al 6 aprile perché i colloqui tra Usa e Iran “stanno procedendo molto bene”, dalla Cina arriva la notizia che i profitti del settore industriale crescono (+15%) nonostante la guerra nel Golfo e le Borse europee oggi sono partire in cauto rialzo per poi virare bruscamente in negativo. In avvio Milano segna +0,18%, Madrid +0,25%, Francoforte 0%, Londra +0,37%, Parigi +0,07%. Intorno alle 10 Londra segna -0,41%, Madrid -0,73% , Parigi -0,59% , Francoforte -1,04%, MIlano -0,74%

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 97 punti (variazione +2,24%, rendimento Btp 10 anni +4,08%; rendimento Bund 10 anni +3,10%).

Piazza Affari

A Milano alle 9 in testa al listino si è collocata Nexi (+2,40%), in coda (Saipem -2,02%). Intanto, secondo quanto riporta Radiocor, Inwit ha dato mandato ai legali di presentare un esposto alla Consob perché’ l’Autorita’ possa valutare la rilevanza di eventuali condotte idonee a causare andamenti anomali del titolo. Lo riferiscono fonti finanziarie.

Energia

I prezzi del petrolio e del gas mostrano un andamento in calo. Petrolio in calo di 1,04% a 106.89 dollaro statunitense/barile. Il gas naturale TTF europeo si aggira intorno ai 55 €/MWh, evidenziando una discesa

Valute

Alle 8.30 l’oro vale 4.451,11 dollari l’oncia (+2,18%), euro a 1,1525 sul dollaro.