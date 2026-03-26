Santa Margherita: disposta chiusura di parchi e cimiteri causa vento

A seguito delle forti raffiche di vento previste nella giornata odierna, giovedì 26 marzo, tutti i parchi cittadini, il minigolf e i cimiteri di Santa Margherita Ligure resteranno chiusi al pubblico.
Inoltre è stata disposta da apposita ordinanza sindacale l’immediata chiusura o rimozione di ombrelloni, tende, coperture, teli parasole e di ogni elemento mobile o precario che possa rappresentare un pericolo per persone o cose.
L’amministrazione invita i cittadini ad assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possano arrecare danno all’incolumità delle persone (es. vasi, antenne, rivestimenti di tetti provvisori…) e a evitare di transitare/posizionarsi sotto alberi o oggetti sospesi o esposti al vento.