Rfi, Nodo di Genova: modifiche alla circolazione fino a fine settembre

Entrano nelle fasi finali gli interventi di realizzazione del Progetto Unico Terzo Valico/Nodo di Genova, in particolare del sestuplicamento dei binari tra le stazioni di Genova Piazza Principe e Brignole. Modifiche alla circolazione dei treni nel prossimo fine settimana e da lunedì 30 marzo alla fine del mese di settembre.

Per consentire le attività di cantiere, nel fine settimana permarrà l’interruzione della circolazione dal binario 9 al 13, successivamente, da lunedì 30 marzo a fine settembre saranno nuovamente percorribili tutti i binari in superficie della stazione di Genova Brignole e verrà chiuso il binario della galleria San Tomaso per consentire il proseguimento e il completamento dei due nuovi binari tra Genova Brignole e Piazza Principe e l’avanzamento del nuovo collegamento tra la stazione di Genova Principe sotterranea e la stazione marittima attrezzato con ascensore e scale mobili.

Saranno pertanto previste rimodulazioni d’orario: i collegamenti regionali Torino-Genova torneranno a fare capolinea a Genova Brignole anziché Piazza Principe mentre sono programmate limitazioni parziali dei collegamenti nel nodo di Genova o soppressioni con particolare riferimento alla relazione metropolitana Genova Nervi – Genova Voltri. Tutti i treni previsti sull’itinerario sotterraneo di Genova Piazza Principe saranno instradati sui binari in superfice e non fermeranno a Genova via di Francia.

Il dettaglio delle modifiche ai treni

Le variazioni, secondo specifiche periodicità, interesseranno i servizi delle relazioni:

Genova – Milano

Genova – Torino

Genova – Busalla/Arquata Scrivia/Novi Ligure

Genova – Acqui Terme

Sarzana/La Spezia – Genova – Savona/Ventimiglia.

In particolare, i collegamenti del Regionale:

Genova Piazza Principe – Torino proseguiranno la corsa fino a Genova Brignole o avranno origine/termine nella stessa stazione, con alcune variazioni d’orario;

proseguiranno la corsa fino a Genova Brignole o avranno origine/termine nella stessa stazione, con alcune variazioni d’orario; Genova – Busalla/Arquata Scrivia/Novi Ligure e Genova – Acqui Terme saranno cancellati tra Genova Brignole/Principe o Sampierdarena, avranno origine/termine corsa a Genova Sampierdarena o Genova P.Principe con alcune modifiche di orario;

saranno cancellati tra Genova Brignole/Principe o Sampierdarena, avranno origine/termine corsa a Genova Sampierdarena o Genova P.Principe con alcune modifiche di orario; Recco – Genova Nervi – Genova Brignole – Genova Voltri alcune corse saranno cancellate sull’intera tratta o tra Genova Brignole e Genova Piazza Principe. Le corse attive non fermeranno a Genova Via di Francia.

Inoltre, i treni del Regionale:

22824 La Spezia Centrale – Genova Voltri terminerà la corsa a Genova Sestri Ponente Aeroporto;

terminerà la corsa a Genova Sestri Ponente Aeroporto; 22820 Sestri Levante – Genova Voltri terminerà la corsa a Genova Piazza Principe;

terminerà la corsa a Genova Piazza Principe; 3023 Milano Greco Pirelli – Genova P. Principe proseguirà la corsa fino a Genova Brignole.

I canali di acquisto sono aggiornati con la nuova offerta.

Si invitano i viaggiatori ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Rfi e di Trenitalia.